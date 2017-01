Togo: Matthieu Dossevi tacle les pelouses de la CAN 2017

Photo: Chris Ricco/BackpagePix

Paul-Jose Mpoku of the DR Congo (number 8) celebrates his goal against Togo in Port Gentil.

A l'image de plusieurs autres joueurs de cette compétition ou encore de son sélectionneur, Matthieu Dossevi n'a pas hésité à évoquer l'état des pelouses des stades de la CAN 2017 à l'issue de la défaite 1-3 et l'élimination du Togo, mardi face à la RD Congo à Port-Gentil.

« Ils ont fait de supers stades ici, ils ont fait une super boulot pour les spectateurs mais ils ont oublié ce qui était primordial, c'est à dire donner un outil convenable aux footballeurs pour pouvoir s'exprimer. Si on veut continuer à promouvoir le football africain, il faut qu'on puisse être dans des conditions décentes et ce soir, c'était tout sauf du foot. ça permet pas de montrer un beau visage du football africain et c'est dommage. Car c'est la chose la plus importante si on veut continuer par remplir des stades. mais ce ne sont pas excuses pour notre défaite, je ne me cache pas derrière ça. Juste un constat et quelque chose à soulever« , a indiqué le joueur du Standard de Liège.

Dossevi disputait sa première CAN. Il a notamment inscrit un but lors de la deuxième journée de la phase de groupes contre le Maroc mais le Togo a perdu 1-3.