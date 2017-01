Maroc: La Fondation Mohammed V au chevet des victimes de la vague de froid

Une aide destinée à 2.000 familles dans les régions montagneuses de la province d'Al Haouz

Près de 2.000 familles issues des régions montagneuses et reculées de la province d'Al Haouz bénéficient d'aides distribuées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans le but les aider à faire face à la vague de froid qui sévit dans plusieurs régions du Royaume. Ces aides, qui viennent en continuité de la première étape organisée fin décembre au profit de 2.000 familles issues de 37 douars, concernent les populations de plus de 81 douars relevant des communes de la province, a déclaré à la MAP, Dr. Hicham El Abed, responsable au pôle action humanitaire au sein de la Fondation.

Cette initiative solidaire, qui a débuté lundi, a ciblé 600 familles issues des douars des communes rurales d'Azkour et d'Angal, relevant du cercle d'Amizmiz. Pour le deuxième jour (mardi), elle bénéficiera à 600 autres familles d'Ijoukak et d'Ighil, relevant du cercle d'Asni, a-t-il ajouté.

L'opération, qui a été favorablement accueillie par les populations, se poursuivra mercredi et jeudi avec la distribution d'aides à 600 familles issues de douars relevant de la commune rurale de Zerkten et à 200 autres familles dans la commune rurale de Tazart.

Les aides distribuées dans le cadre de cette caravane comportent des couvertures et des denrées alimentaires de première nécessité.

Organisée en partenariat et en coordination avec les autorités provinciales, locales et sécuritaires de la province, cette initiative sociale et humanitaire intervient en application des très Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour faire face à la vague de froid et aux chutes de neige dues à la baisse des températures dans plusieurs régions du Maroc.

Par ailleurs, les autorités de la province d'Al Haouz ont pris de nombreuses mesures et dispositions afin de venir en aide aux populations des régions montagneuses et reculées confrontées, à l'instar de plusieurs provinces du Royaume, à la vague de froid, aux chutes de neige et à la baisse des températures. Ainsi, pas moins de 12 femmes enceintes issues des différentes régions concernées ont été transférées à des maisons de maternité notamment à Touama, Ourika et Iguerferouane où 5 d'entre elles ont accouché dans de bonnes conditions alors que les autres sont prises en charge en l'attente de leur accouchement.

Les mesures concernent aussi la distribution de 21 tonnes de bois de chauffage et de 434 appareils électriques de chauffage au profit des populations ciblées et certains établissements scolaires.

Des campagnes médicales sont également organisées sous la supervision des autorités locales et la délégation provinciale de la santé au profit des populations des communes faisant face à la vague de froid.