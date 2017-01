Afrique de l'Ouest: 5e atelier de la Ligue des ulémas du Sahel - Nécessaire mobilisation des composantes de la société contre l'extrémisme

N'djamena — Des personnalités politiques et religieuses africaines ont appelé mardi à N'djamena à mobiliser toutes les composantes de la société pour lutter contre les idées dévastatrices qui incitent à l'extrémisme violent dans la région, affirmant que "l'Afrique n'a jamais été une source d'extrémisme et de terrorisme", et ce grâce aux valeurs de tolérance et de modération prônées par les pays de la région.

A l'ouverture des travaux du 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams de la région du Sahel, organisée durant deux jours en coordination avec l'Unité de fusion et de liaison (UFL) des pays du Sahel, le secrétaire général de la Ligue, Youcef Belmehdi a souligné l'engagement de la Ligue "au regard de sa responsabilité religieuse et sociale, à défendre les valeurs intellectuelles et religieuses des peuples de la région et à prémunir des nations contre la division", estimant que les jeunes doivent être au centre de toute stratégie élaborée à cette fin.

"La sécurité constitue un défi majeur pour la région car elle concerne tous les aspects de la vie des sociétés, y compris la sécurité idéologique et religieuse que nous devons conforter au sein de nos pays", a-t-il estimé.

Pour le SG de la ligue, les jeunes doivent être au coeur de cette équation et au centre de toute stratégie élaborée à cette fin.

La Coordinatrice de l'UFL, Zaineb Kotoko a mis en exergue le rôle des imams et religieux dans leurs sociétés notamment dans leur relation avec la catégorie des jeunes qui est la plus exposée aux idées extrémistes, soulignant "la nécessité de poursuivre la formation et renforcer les connaissances des prédicateurs et imams pour promouvoir leur activité religieuse et sociale".

L'UFL "s'engage à oeuvrer constamment avec tous les acteurs de la région du Sahel pour contribuer à la sécurisation des pays de la région et les prémunir contre les risques sécuritaires qui menacent leur tissu social et leurs fondements idéologiques", a-t-elle dit.

"L'Afrique n'a jamais été une source d'extrémisme et de terrorisme"

Le président du Haut Conseil aux Affaires islamiques tchadien, Hissein Hassan Abakar, a indiqué que " l'Afrique n'a jamais été une source d'extrémisme et de terrorisme", estimant que la radicalisation et l'extrémisme étaient apparus avec l'intrusion "d'idées nouvelles ".

Cheikh Hassan Abakar a affirmé que "l'Afrique n'a jamais été une source d'extrémisme et de terrorisme, car tous les peuples africains ont des dénominateurs communs qui se réfèrent à l'Islam, religion de tolérance et de modération", précisant que "l'intrusion de nouvelles idées visant à semer le doute dans la foi des fidèles est à l'origine de la discorde".

Dans le même contexte, Le ministre tchadien de la sécurité publique et de l'immigration, Ahmed Mohamed Bacher, a appelé mardi "tout un chacun à contribuer efficacement aux efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme", à l'instar de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel, se félicitant les efforts de la Ligue et de l'Unité de Fusion et de Liaison (UFL) pour sensibiliser aux dangers de la radicalisation et de l'extrémisme violent sur les pays de la région.

M. Mohamed Bacher a affirmé que "la paix et la sécurité ne concernent pas seulement les gouvernements, mais impliquent également toutes les sociétés qui se doivent de contribuer efficacement à la promotion de la paix et de la sécurité au Tchad et dans tout les autres pays de la région du Sahel", en mettant l'accent sur le rôle joué par la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel ainsi que l'UFL, pour assurer la sécurité des peuple de la région.

La séance d'ouverture tenue au siège du Haut Conseil aux Affaires islamiques de la République Tchad, était marquée par la présence d'une importante délégation gouvernementale tchadienne composée de cinq ministres, ainsi que d'éminentes personnalités religieuses du pays à l'instar de cheikh la tarîqa Tidjania, Mohamed Aissa Khater, la représentation d'El Azhar au Tchad et de nombreux imams et religieux.

Les participants aborderont plusieurs axes notamment, l'utilisation des nouvelles technologies par les leaders religieux afin de promouvoir un discours prêchant les bons comportements et la haute morale auprès des jeunes, et leur inculquer les valeurs d'échanges et de tolérance, dans un climat de paix, de sécurité, de stabilité.