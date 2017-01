Algérie: Une participation "médiocre" nécessitant une évaluation "dans le calme"

"Il est nécessaire de garder espoir et de soutenir l'équipe nationale dans les moments difficiles pour préparer l'avenir, car il est hors de question d'être des ingrats et d'oublier toutes les performances réalisées par cette équipe lors des précédentes compétitions"a, encore, observé le ministre.

Dans le même sillage, le ministre de la Jeunesse et des Sports a soutenu que "tout le monde doit endosser la responsabilité de cet échec " et que la Fédération algérienne de football (FAF) "doit donner des explications aux peuple".

Il a ajouté que la réunion en question est inscrite au titre de "rencontres régulières tenues avec toutes les fédérations sportives ", en vue d'évaluer leurs rendements et les résultats obtenus, soulignant que du moment qu'il s'agit " d'équipes nationales représentant la souveraineté du pays ", l'Etat algérien est disposé à fournir tout le soutien nécessaire pour la sélection des meilleurs joueurs et le recrutement des meilleurs entraîneurs.

"Il est naturel que le ministère se réunisse avec la Fédération et les membres du bureau fédéral afin de donner des explications et d'exposer les causes de cet échec et cette participation médiocre, pour ensuite corriger les erreurs et trouver des solutions, loin de toute critique négative", a assuré le ministre, dans une réponse à une question de l'APS, en marge d'une visite de travail à Tipasa.

