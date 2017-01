Angola: Le réseau de médiathèques du pays auront des centres de formation

Les formations de Real Sambila de Luanda et d?Académica de Lobito disputent mercredi, au stade Tafe, province de… Plus »

"Nous avons des coûts opérationnels élevés et toutes ces solutions que nous cherchons, vont, dans une certaine mesure, contribuer à accélérer la diversification de l'économie nationale et d'autres sources de revenus pour le fonctionnement des médiathèques", a-t-il indiqué.

Il a indiqué que les cours seraient payés, parce qu'ils constitueront des sources de revenus pour soutenir les sept médiathèques fixes et six mobiles installées dans le pays, évitant dépendra seulement du Budget Général de l'Etat.

C'est ce qu'a annoncé mardi, à la presse, dans la ville de Lubango, province de Huíla, le secrétaire d'Etat aux Technologies de l'Information, Pedro Sebastião Teta, ajoutant que ces centres commencent à fonctionner à la mi-mars prochain et comprendra également des académies avec les systèmes software et hardware pour améliorer les l'activité entrepreneuriale et des particuliers.

