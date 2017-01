Tchad: L'Afrique n'a jamais été une source d'extrémisme et de terrorisme

N'djmena — Le président du Haut Conseil aux affaires islamiques tchadien, Hissein Hassan Abakar, a indiqué mardi que "l'Afrique n'a jamais été une source d'extrémisme et de terrorisme", estimant que la radicalisation et l'extrémisme étaient apparus avec l'intrusion "d'idées nouvelles".

Intervenant à l'ouverture des travaux du 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel à N'djamena, Cheikh Hassan Abakar a affirmé que "l'Afrique n'a jamais été une source d'extrémisme et de terrorisme, car tous les peuples africains ont des dénominateurs communs qui se réfèrent à l'islam, religion de tolérance et de modération", précisant que "l'intrusion de nouvelles idées visant à semer le doute dans la foi des fidèles est à l'origine de la discorde".

Il a mis en exergue, dans le même contexte, "le rôle important" des ulémas et des prédicateurs face à la radicalisation et l'extrémisme car "ce fléau est fondé sur des idéologies extrémistes et la lutte contre ces dernières doit commencer par des idées modérées qui reflètent les véritables valeurs de l'Islam".

Ont pris part à la séance d'ouverture cinq ministre du gouvernement tchadien dont le ministre de la sécurité publique et de l'immigration, Ahmed Mohamed Bacher, cheikh la tarîqa Tidjania, Mohamed Aissa Khater, la représentation d'El Azhar au Tchad, ainsi que nombreux imams et hommes de religions du pays.