Algérie: Batna - Près de 2.000 athlètes attendus au Challenge national de cross-country

Batna — Près de 2.000 athlètes sont attendus, samedi à Batna, pour la 10 édition du cross des "Ruines romaines", représentant la 6ème étape du challenge national 2016-2017 de cross-country de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), a-t-on appris, mardi, de la Ligue locale d'athlétisme.

Organisée conjointement par la Ligue d'athlétisme de Batna et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), cette compétition d'endurance se déroulera sur l'excellent parcours vallonné de Hamla 2 (sortie sud de Batna), qui devrait être encore plus ardu suite aux récentes chutes de neige, a précisé Kamel Khellil, président de la Ligue organisatrice, affirmant que près de 2.000 athlètes (toutes catégories) ont déjà confirmé, à ce jour, leur participation.

Le comité d'organisation "a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette compétition, organisée avec le concours de quelques entreprises nationales et privées", a fait savoir, de son côté, Abdelhakim Laghouil, directeur technique de la Ligue aurèsienne d'athlétisme.

Cette traditionnelle étape du circuit national des compétitions de la FAA, importante puisqu'elle comptera pour la qualification aux Mondiaux qui auront lieu le 26 mars 2017 à Kampala (Ouganda) sera, a-t-il assuré, relevée par la présence de toute l'écurie athlétique nationale, et donc, les meilleurs éléments du moment viendront confirmer leur forme actuelle et prétendre à une participation aux championnats du monde.

La concurrence aura de multiples visages, à commencer par les regards qui seront braqués sur la course des seniors en présence des éléments du Centre de regroupement et de préparation des sélections militaires de Ben-Aknoun (CRPESM) qui se livreront à une lutte sans merci pour arracher les places du podium, alors que les étincelants coureurs de l'AS Sûreté nationale (Alger) et les top-runners du club de Nécira Nounou (CNN-Alger), qui affichent actuellement une belle forme, seront en embuscade.

Chez les dames, la course s'annonce tout aussi palpitante avec une solide confrontation entre la Protection civile (ASAPC Alger) et les Olympiennes de Bordj Bou Arréridj (OBBA), notamment avec la participation de toutes les éléments de l'ASAPC (Sennani Siham, Benderbal Malika et Sabour Nassima) qui ont déjà eu à monter sur le podium.

Comme tous les cross-countries au programme de ce challenge, 12 courses sur des distances comprises entre 1.400 et 9.500 m (selon les catégories d'âge) sont au menu de cette journée.