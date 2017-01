Congo-Brazzaville: Lutte contre la déforestation - La phase pilote du projet touche à sa fin au pays

Le projet de plaidoyer sur la gouvernance forestière exécuté par le Forum pour la gouvernance et les droits de l'Homme ainsi que l'organisation non gouvernemental, Azur développement, en partenariat avec Fern, prendra fin le 31 janvier, en République du Congo, a expliqué le facilitateur du Coca Redd, Maixent Agnimba Emeka, à l'issue des travaux de la table ronde du 20 janvier, à l'école de chemin de fer

Ce projet a été réalisé dans le département de la Sangha pendant un an. Il avait pour objectif de faire le lien entre le Redd+ et le Flegt, deux mécanismes qui permettent de mieux gérer les forêts grâce à l'amélioration de la gouvernance forestière.

En effet, trois documents ont été élaborés dans ce cadre. Il s'agit des indicateurs de la gouvernance forestière ; du guide de suivi de la gouvernance forestière et de la stratégie de plaidoyer. « Le condensé de ces trois documents nous a permis de concevoir des indicateurs applicables aux deux processus : Redd+ et Flegt ; de savoir comment faire le suivi de la gestion forestière et d'identifier le problème qui mérite un suivi, afin de faire remonter le problème aux autorités habiletées », a déclaré le facilitateur.

Au cours de la table ronde, les parties prenantes : les responsables des organisations non gouvernementales ; la société civile ; les administrations et bien d'autres, ont émis le souhait d'étendre le projet dans d'autres départements forestiers, à savoir : le Niari ; la Cuvette Ouest ; la Lékoumou et la Likouala.

Selon elles, a expliqué le facilitateur, ce projet améliore l'implication des communautés dans la gestion et renforce la gouvernance forestière. Les discussions ont permis de susciter l'intérêt et l'engagement de ces derniers en vue des réponses appropriées aux différents défis de gouvernance forestière identifiés par le projet.

Notons que le débat a porté sur plusieurs points dont la superposition des titres d'exploitation des ressources naturelles ; l'aperçu des résultats du projet « verdier » ainsi que la pertinence et le suivi des rapports de l'OIF-Flegt : cas de l'analyse illégale des titres de concession présentés par le directeur général de l'économie forestière, Jacques Ossissou.

L'orateur a éclairé les participants sur le respect des conditions à l'ouverture de l'unité forestière d'exploitation précédemment attribuées ; le respect des modalités de soumission des dossiers de candidature ; l'application des critères de recevabilité des dossiers de candidature et la tenue de la commission.