Congo-Brazzaville: Athlétisme - Les conseillers fédéraux adoptent le plan d'actions

Au cours de la saison sportive 2016-2017, les athlètes congolais prendront part à plusieurs compétitions, dans toutes les catégories. D'abord, la 3ème édition des Championnats d'Afrique des cadets, dont la date reste à déterminer. Puis, la 20ème édition des Championnats d'Afrique seniors (du 22 au 26 juin) à Durban, en Afrique du sud. Aussi, la 13ème édition des Championnats d'Afrique juniors (du 12 au 15 mai) en Algérie, bien avant les 8èmes Jeux de la Francophonie, en Côte d'Ivoire (du 21 au 30 juillet). Au plan local, il y aura les Championnats nationaux des minimes et cadets (5 au 6 avril), juniors et seniors (1er au 4 septembre), en dehors des autres compétitions. Les compétitions internationales permettront d'évaluer le niveau d'acquisition des compétiteurs congolais par rapport à l'élite africaine.

« Après l'adoption de l'ensemble des documents dont le programme d'activités qui balisera notre action cette saison, j'appelle les conseillers fédéraux à unir leurs efforts chacun en fonction de ses compétences pour l'essor de l'athlétisme congolais », a déclaré Jean Baptiste Ossé, président de la Fédération congolaise d'athlétisme (FCA). Cette saison, la FCA prévoit de développer les partenariats avec les établissements scolaires pour intéresser davantage les jeunes à la pratique de la discipline. Les évaluations du niveau technique des athlètes se feront par zones à travers les épreuves olympiques et des tournois dans différentes catégories. Les ligues départementales seront restructurées à partir du mois de février. Les détections des talents, la formation des entraineurs et officiels se poursuivront...

