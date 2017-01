Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et Total E&P raffermissent leurs relations dans le domaine des affaires sociales

La convention de partenariat entre le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité et Total E&P Congo, signée le 20 juin 2012 à Brazzaville dans le cadre de la promotion du travail social au sein des entreprises privées, a fait l'objet d'un entretien entre la ministre Antoinette Dinga Dzondo et Pierre Jessua

« Total E&P Congo et le ministère des Affaires sociales ont un contrat qui date d'environ six années. Le principe est de trouver des moyens de collaborer sur les sujets des affaires sociales et de promouvoir l'action sociale au sein des entreprises. Nous souhaitons maintenir cette dynamique et inciter les entreprises à travailler dans ce domaine qui nous semble être à la fois important pour les employés, les collaborateurs, mais également pour les entreprises afin d'avoir une sérénité sociale au sein des entreprises », a expliqué le directeur général de cette société pétrolière au Congo, Pierre Jessua.

Malgré une situation difficile, Total E&P entend respecter ses engagements

Interrogé sur les perspectives de cette société pétrolière pour l'année en cours, Pierre Jessua a rappelé que Total E&P Congo est un acteur majeur impliqué dans les affaires sociétales. De ce fait, elle a plusieurs axes d'intervention, notamment dans les domaines de la formation, de la santé et au niveau social. En effet, elle accompagne des structures d'accueil pour des mineurs et d'aide aux enfants de la rue à Pointe-Noire. « Cette action est à perdurer. Malgré une période difficile pour le secteur pétrolier, nous avons souhaité maintenir cette action dans tous ces domaines et la projection pour l'année 2017, c'est de continuer cette aide, que ce soit au titre de la santé, de la formation et du cadre social. Pour Total E&P Congo, il n'y a pas d'arrêt, de changement de cap dans ce domaine et nous souhaitons accompagner les populations, notamment les communautés qui sont proches de nos activités », a-t-il laissé entendre.

Ainsi, pour relancer les bases de cette coopération, les deux équipes vont se retrouver pour élaborer une feuille de route afin d'en définir les axes. Pour rappel, cette convention a pour objet l'organisation des séminaires annuels visant le renforcement des capacités des agents des services sociaux du secteur privé ; l'ouverture des services sociaux des entreprises du secteur privé dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Plusieurs activités ont été réalisées depuis sa signature, parmi lesquelles la tenue du séminaire de renforcement des capacités des agents des services sociaux du secteur privé ainsi que l'adoption du plan d'action pour sa mise en œuvre de la convention. A cela, s'ajoutent, le séminaire de renforcement des capacités des agents sociaux des entreprises privées et paraétatiques des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, l'identification d'une cinquantaine d'entreprises privées dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Cependant, il reste la tenue du séminaire d'échanges d'expériences ou de pratiques des agents sociaux des entreprises nationales et internationales.