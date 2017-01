Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre 2016 - Le MSC accuse la MP d'user des manœuvres dilatoires

La RD Congo a obtenu ce mardi 24 janvier sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017, après sa… Plus »

Trois temps forts ont marqué la manifestation, à savoir la présentation de nouveaux adhérents au parti, la communication du président national, ainsi que la remise des symboles du parti suivie des recommandations aux participants à l'université du changement ont deux jours d'échanges et de réflexion afin de proposer réponses idoines aux problèmes économiques et sociaux qui la nation congolaise.

Avant d'en arriver à la dénonciation des manœuvres de la MP, Laurent Batumona a commencé par restituer aux cadres et militants du MSC l'essentiel des négociations directes qui se sont déroulées au Centre interdiocésain entre le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et les signataires de l'accord politique du 18 octobre 2016 dit de la Cité de l'Union africaine. Il a dit à ses camarades compagnons de lutte que le MSC a signé librement et sans réserve cet Accord. Avant d'éclairer leur lanterne sur questions liées à l'arrangement particulier en vue de l'application effective dudit accord. Puis, il a demandé au président du Comité des sages du Rassemblement, Etienne Tshisekedi, de faire diligence pour la désignation des 14 membres de son regroupement politique devant siéger dans le Comité national de suivi de l'Accord.

