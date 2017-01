Algérie: L'équipe de l'ALN a balisé le chemin pour la création de l'équipe du FLN

Alger — L'équipe de l'Armée de Libération Nationale (ALN) a balisé le chemin pour la création de l'équipe du Front de Libération Nationale (FLN), laquelle a fait le tour du monde pour faire "connaître la cause nationale", a indiqué mardi à Alger, le chercheur Rabah Zeghdane.

Le Pr Zeghdane, un chercheur du mouvement national a animé au Centre Culturel Islamique à Alger , en compagnie de Bachir Sahraoui, chercheur en patrimoine national, une conférence intitulée "le mouvement sportif algérien", lors de la Guerre de Libération nationale.

"L'équipe de l'ALN, avait constitué en 1957 le premier noyau de l'équipe du FLN, une réalité historique qu'ignorent beaucoup d'Algériens. Le temps est venu pour que chaque équipe prenne sa véritable place qui lui revient au sein "de mouvement sportif national" a affirmé, Zeghdane, ancien journaliste au quotidien Echaab, et d'ajouter que "l'équipe de l'ALN constituée en Tunisie, comprenait quelques joueurs évoluant au club d'Hammam-Lif".

"La première compétition à laquelle prenait part cette équipe, avait eu lieu en 1957, à l'occasion d'un tournoi maghrébin dénommé, "Djamila Bouhired", et auquel avaient pris part des équipes tunisienne, libyenne et marocaine présentes avec le célèbre joueur marocain, Larbi Benbarek", a t-il ajouté.

Le conférencier a tenu à citer quelques noms de cette équipe de l'ALN, tels que Doudou, Chebli, Kahlaoui, Sellami, Chouchane, Djebrani, Lazhari, Siab sans oublier l'ancien joueur du RC Kouba, feu Abdelkader Zerrar, et Rebih (ex-USM Alger), sous l'impulsion du coach Salah Saidou.

"Après ce tournoi remporté par l'équipe de l'ALN, les responsables politiques de l'époque dont Bentobbal et Krim Belkacem, avaient convenu de la nécessité de créer une équipe nationale, un projet rapidement concrétisé avec la naissance de l'équipe du FLN, à laquelle s'étaient joints de nombreux professionnels évoluant dans les plus grands clubs européens, qui avaient répondu à l'appel de la patrie, scarifiant ainsi l'argent et la notoriété avec l'équipe de France.

Le rôle de l'association des Ulemas algériens, et Nadi Ettaraki derrière la création des clubs algériens

Le Pr Zegdane a loué le rôle de l'association des Ulemas algériens, et Nadi Ettaraki qui ont largement contribué à la création des clubs algériens en football et autres disciplines, dont le Mouloudia Chaabia d'Alger et l'Union sportive musulmane d'El-Harrach.

"La lutte sportive ne se limitait pas seulement au football mais aussi à de nombreuses disciplines en particulier, la Boxe", a t-il indiqué ajoutant que "12 boxeurs algériens, avaient pris part en 1945 au championnat du monde dans la capitale italienne, Rome, en refusant de représenter les couleurs françaises, et de boxer avec les couleurs de leurs clubs respectifs. Tous les boxeurs algériens étaient montés sur le podium, une performance saluée par le colonisateur français qui avait reconnu le mérite des Algériens" a t-il précisé.

A cette occasion, l'ancien pugiliste Mohamed Miloud Laroussi a tenu à apporter son témoignage pour une "génération qui avait lutté à sa manière, pour la cause nationale, tout en critiquant les manoeuvres de la France, de vouloir toucher à leur dignité et à leur valeurs morales".

De son côté, le Pr Bachir Sahraoui a mis en exergue les sacrifices d'une équipe qu'il considère comme "l'équipe combattante".

"L'équipe du Front de Libération Nationale comprenait entre 1958, année de sa création et 1962, 32 joueurs dont 12 sont encore en vie. Elle avait disputé 62 matches au cours desquels elle en avait remporté 47, fait 12 matches nuls et perdu 4. Ces chiffres illustrent on ne peut mieux, que le football était un moyen de lever très haut l'étendard de l'Algérie, et contribuer à faire connaître sa cause nationale et faire parvenir sa voix aux Nations Unis" a t-il conclu.