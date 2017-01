Afrique: Le ministre tchadien de la Sécurié publique appelle à contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme

N'djamena — Le ministre tchadien de la Sécurié publique et de l'Immigration, Ahmed Mohamed Bacher, a appelé mardi "tout un chacun à contribuer efficacement aux efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme", à l'instar de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel, se félicitant des efforts de la Ligue et de l'Unité de Fusion et de Liaison (UFL) pour sensibiliser aux dangers de la radicalisation et de l'extrémisme violent sur les pays de la région.

S'exprimant en marge de la séance d'ouverture du 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel, dont les travaux ont débuté aujourd'hui à N'djamena sous le thème "Rôle des leaders religieux du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent", M. Mohamed Bacher a affirmé que "la paix et la sécurité ne concernent pas seulement les gouvernements, mais impliquent également toutes les sociétés qui se doivent de contribuer efficacement à la promotion de la paix et de la sécurité au Tchad et dans tout les autres pays de la région du Sahel".

Il a mis l'accent sur le rôle joué par la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel ainsi que l'UFL, pour assurer la sécurité des peuple de la région.

S'agissant de la sécurité au Tchad, le ministre de la sécurité publique a affirmé que "la situation sécuritaire est maîtrisée en grande partie et le groupe extrémiste Boko Haram a été éliminé et il n'en subsiste que quelques poches qui se sont repliées dans les régions éloignées".

M. Bacher a réaffirmé "la détermination du Gouvernement tchadien à exterminer le terrorisme dans le pays et dans la région du Lac du Tchad" tout en saluant les efforts de l'armée et des forces de sécurité tchadiennes.

Les travaux du 5ème atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel ont débuté mardi matin sous le thème "Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent", en collaboration avec l'UFL et en présence d'instances régionales et continentales, d'universitaires et d'acteurs du culturel local.

La séance d'ouverture tenue au siège du Haut Conseil aux Affaires islamiques de la République Tchad, était marquée par la présence d'une importante délégation gouvernementale tchadienne composée de cinq ministres, ainsi que d'éminentes personnalités religieuses du pays à l'instar de cheikh la tarîqa Tidjania, Mohamed Aissa Khater, la représentation d'El Azhar au Tchad et de nombreux imams et religieux.