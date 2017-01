Ile Maurice: Sherry Singh - «Je reste à MT jusqu'à nouvel ordre»

Le torchon brûle entre l'ancien ministre de la Bonne gouvernance et sir Anerood Jugnauth. Plus »

Non. À ce stade, il n'y a rien eu. Il (NdlR, Pravind Jugnauth) a été très pris avec ces préparatifs. Mais on ne sait jamais.

Jusqu'à nouvel ordre, je suis à MT et j'y reste. Bien sûr, c'est le Premier ministre qui décide des rôles des gens qui viennent aider au niveau du gouvernement et quel poste est approprié pour eux.

On fait souvent référence à l'inner circle. C'est un cercle assez grand de personnes loyales. Ce sont des gens qui ont été là dans des moments très durs et à qui le leader, maintenant le Premier ministre, fait confiance. Il n'y a pas de rôle spécifique. Quand il demande d'aider dans un contexte, on est toujours là. On était là en 2005 lorsqu'il a perdu les élections. Depuis, nous avons toujours été à ses côtés.

Je suis très heureux pour lui et pour le pays. C'est une personne de convictions. Il a attendu son heure, il n'a jamais été pressé. Dans les moments difficiles, lorsqu'il a eu à prendre des décisions, il l'a fait. Il n'a jamais été attaché à son poste. Après avoir occupé plusieurs rôles, il accède désormais au poste suprême. Je suis convaincu qu'il sera un très grand et un très bon Premier ministre.

