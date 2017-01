Ile Maurice: Les Jeux des îles, dossier prioritaire pour Stephan Toussaint

«Des nombreux dossiers, celui des JIOI est l'un des plus importants.» Déclaration de Stephan Toussaint ce mardi 24 janvier. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports et son prédécesseur, Yogida Sawmynaden, ont animé une conférence de presse conjointe aux locaux du ministère pour le premier jour de Stephan Toussaint.

Il s'agissait de faire le point sur le passage de témoin à la tête du ministère. Yogida Sawmynaden a aussi symboliquement remis le dossier des Jeux des îles de l'océan Indien, prévus à Maurice en 2019, à son successeur.

«Ensuite je vais faire tout mon possible pour que la jeunesse se sente bien dans sa peau, cela en connaissance de cause des fléaux», affirme Stephan Toussaint. Pour le moment l'équipe de Yogida Sawmynaden continuera à aider Stéphan Toussaint à la Jeunesse et aux sports jusqu'à ce que l'équipe de ce dernier soit complètement formée.