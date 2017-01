Ile Maurice: Nandkumar Balloo - «Je veux apporter un plus au village de Vuillemin»

interview

Vous êtes à la tête du conseil depuis un mois déjà. Comment se passent vos nouvelles activités ?

Bien (sans hésitation). Tout d'abord, laissez-moi vous dire que le travail qui se fait au conseil de district n'est pas du tout nouveau pour moi. Il y a quelques années, j'ai été vice-président du conseil et mon parcours social a démarré depuis longtemps. J'ai le soutien de tous les conseillers et les membres du personnel du conseil.

Avez-vous déjà choisi les membres exécutifs pour les différents comités ?

Oui, cela a été la première tâche d'accomplie. Car sans les membres exécutifs et sans les responsables des différents comités, le travail n'aurait jamais vraiment pu commencer.

Est-ce que vous avez déjà effectué des visites dans des villages ?

Oui. Au début de janvier, j'ai fait plusieurs visites pour voir les travaux qui sont en cours, notamment des rénovations sur les terrains de foot, dans des bâtiments du conseil de village, entre autres. Par ailleurs, dans le cadre de Cavadee qui sera célébrée le 9 février, nous avons fait plusieurs visites pour voir l'état des rivières. Et à la suite de nos visites, des travaux d'embellissements ont démarré dans différents villages, notamment à Moka, Côte-D'or et Petit-Verger. Sur les berges de la rivière de Moka, une plate-forme est en construction afin que les dévots puissent se recueillir pour prier.

Et à Côte-D'Or, un espace vert sera aussi aménagé. À Petit-Verger, nous allons combler un terrain qui est situé juste à côté de la rivière et ce terrain sera également asphalté et utilisé pour de grandes occasions.

Il faut savoir que d'autres projets tels que l'aménagement d'un terrain de volley-ball à L'Espérance, Quartier-Militaire, sont en cours.

Le jour où vous avez été élu président, vous aviez fait mention de l'attention particulière qu'aura Vuillemin durant votre mandat. Expliquez-nous cette décision ? Et pourquoi Vuillemin en particulier ?

Vous avez une bonne mémoire (Rires). Vuillemin est un village qui a été délaissé dans le passé. Les villageois sont issus d'un milieu modeste et il y a un gros manque en termes de projet. Ainsi, durant mon mandat, je veux apporter un plus à Villemain en y réalisant des projets et surtout en encadrant ses jeunes villageois. J'accorderais bien sûr une attention particulière aux doléances des habitants.

Quels sont les autres grands projets qui suivront ?

La rénovation complète du marché de St-Pierre et le marché de Quartier-Militaire. En tant que citoyen, je sais qu'un marché digne est très important et nous allons donc faire de notre mieux pour ces deux projets.

Ensuite, des travaux d'aménagement et de construction à la gare de Camp-Thorel sont aussi prévus car cette gare est située dans un endroit isolé, elle est peu accessible et utilisée par les habitants. Nous allons également refaire le parcours de santé de ce village et élargir la route principale, surtout là où se trouvent des virages dangereux.

Et quoi d'autre ?

La sécurité routière sera aussi ma priorité et je veillerais qu'il y ait plus d'équipements au conseil de district. Cela, afin que tous les services offerts par le conseil soient impeccables.