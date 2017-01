Maroc: Axa Crédit s'attend à un exercice 2016 dans le rouge

Dans le détail, ce plan nécessiterait des investissements importants afin d'améliorer de manière durable le positionnement de la société sur un marché marqué par une concurrence accrue et une réglementation plus exigeante. Ces investissements pourraient peser sur les résultats d'Axa Crédit à court et moyen termes.

Selon le Management et sous réserve d'une stabilisation du coût du risque et du maintien du niveau des taux d'intérêt, les effets du plan susmentionné devraient apparaître dès 2017. Le retour à l'équilibre financier, lui, ne pourrait intervenir avant 2018/2019, ajoutent les analystes financiers.

Ces derniers rappellent que les résultats de l'assureur coté à la Bourse de Casablanca se sont inscrits en repli au premier semestre 2016, suite à la constatation de charges non récurrentes lui permettant de renforcer le niveau de provisionnement de ses créances sur la clientèle, de rationaliser sa structure de coûts et d'adapter son bilan, rapporte la MAP.

