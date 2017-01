Madagascar: Le volet politique du voyage d'Erdogan

Cette dernière est très active en Afrique de l'Est et notamment à Madagascar. Les déclarations de l'ambassadeur turc à Madagascar au mois d'août dernier avaient soulevé une certaine émotion chez tous ceux qui ont pu apprécier l'humanisme des hommes et des femmes de la fondation. Le diplomate n'a plus par la suite fait d'interventions médiatiques devant le tollé suscité, mais les autorités turques ont continué à renforcer leurs relations avec l'Etat malgache. C'est une véritable offensive diplomatique que le président Erdogan mène lors de cette tournée de cinq jours en Afrique de l'Est. Les observateurs qualifient cette dernière de « politique ». Le volet économique est mise en avant, mais il ne peut occulter cette volonté de bouter les réseaux Güllen des pays où ils sont implantés.

Le volet économique de ce voyage est très important, car le chef de l'Etat turc est accompagné de nombreux entrepreneurs qui voudraient investir dans plusieurs secteurs à Madagascar. Mais il ne faut pas cacher un autre aspect de cette arrivée dont on ne voudrait pas trop parler : la mise à l'index des institutions et centres éducatifs qui sont gérés par la fondation Fethulla Gülen, ce dignitaire religieux dont les partisans sont soupçonnés d'avoir fomenté la tentative de coup d'Etat de juillet 2016.

