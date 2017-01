Congo-Brazzaville: Forum international Green business - La 8e édition n'aura pas lieu cette année

La 8e édition de ce forum annuel se tiendra finalement l'année prochaine, a informé Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, organisatrice de l'évènement, le 23 janvier, au cours d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville. Il a, par ailleurs, indiqué qu'une autre activité sera organisée à la place cette année et a annoncé la disponibilité du livre blanc de la 7e édition du forum.

Lancé depuis 2010, le Forum international Green business (FIGB) se déroule chaque année à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo. Il a pour mission de développer la connaissance des grands enjeux de l'économie verte en Afrique centrale en mettant un accent sur les initiatives développées en la matière dans la sous-région. C'est un cadre de rencontres, de réflexion, d'échange d'informations sur les bonnes pratiques d'économie verte. Sa 7e édition qui s'est déroulée du 17 au 19 mai 2016 a eu pour thème «Comment l'innovation et la technologie peuvent-elles favoriser le développement de l'économie verte en Afrique subsaharienne ? »

Sa 8e édition qui devait se tenir cette année aura finalement lieu l'année prochaine et le forum va dorénavant se tenir tous les deux ans comme l'a expliqué Didier Sylvestre Mavouenzela. «Nous avions, depuis à la fin de la 7e édition du forum, choisi de l'organiser tous les deux ans parce que nous l'organisons avec les partenaires. En tant que Chambre, nous sommes à l'écoute de la situation économique du pays et de la situation financière de nos partenaires. Nous avions anticipé sur les difficultés de l'année et décidé d'organiser le forum tous les deux ans pour ne pas accentuer les tensions de trésorerie chez nos partenaires», a-t-il déclaré.

Mais, dans le désir de toujours accomplir sa mission de promotion de l'économie nationale, la Chambre de commerce a initié un évènement qu'elle organisera cette année à la place du forum. Il s'agit de la convention internationale d'affaires dénommée «Lisanga» qui se tiendra dans la ville du 12 au 14 juin prochain. L'activité regroupera des entreprises d'Afrique et d'ailleurs. «Cette année, nous avons choisi d'organiser une convention plutôt que le forum parce que financièrement elle est moins lourde à monter et nous voulons que Pointe-Noire regroupe chaque année des acteurs économiques. Les deux évènements sont des activités qui vont alterner tous les deux ans», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, comme promis, l'année dernière à la fin du forum, la chambre de commerce a réalisé le livre blanc sur la 7e édition. Le document est disponible en version imprimée et en version électronique que les intéressés peuvent télécharger sur le site du forum (www.figb-pnr.com). Il est constitué de la synthèse des travaux et surtout des principales recommandations issues des ateliers, des tables rondes et de la session inaugurale de cette édition. Le document contient également l'évaluation de toutes les éditions du forum. Il retrace aussi les actions à mener par rapport au forum. «Nous allons écrire aux structures intéressées par l'un ou l'autre des recommandations pour les sensibiliser aux dispositions du livre et surtout à leur responsabilité par rapport aux recommandations qui ont été prises», a souligné Didier Sylvestre Mavouenzela.