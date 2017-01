Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Nico-Nicoyé renouvelle sa confiance au député Gaétan Nkodia

La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, a effectué le 24 janvier une visite… Plus »

la section football est présidée par le député Gaétan Nkodia; 1er vice-président chargé à l'organisation, Yvon Bisseyou; 2e vice-président chargé des questions juridiques, Christian Ngoma; 3e vice-président chargé à l'administration, Hile Mboungou; 4e vice-président chargé des affaires sociales, Alain Ewoli; 5e vice-président chargé de marketing et transport, Ange Michel Kidoyi; secrétaire, Bonachi Mouzika; officier media, Ajax Mbemba. Soulignons que le club a également profité de cette occasion pour présenter le bureau du comité de soutien et de mobilisation. Celui- ci est dirigé par Cyriaque Mounanou. 1er vice-président Aymar Mouanda Moranzambé, 2e vice-président Mabélé Mpassi, 3e vice président Parfait Kipamou.

Président général, Jean Paul Fouani, 1er vice-président Ndinga Dervain, 2e vice-président chargé de l'économie et finance, Ferdinand Mampassi, 3e vice-président chargé des missions, Silge Mavoungou, 4e vice-président chargé de la santé, Raymond Miaka, et secrétaire général, Christoph Tchissambou Tchibinda

Cependant, il s'est félicité du retour de l'honorable Gaétan Nkodia dans la section football du club après quelques années de retrait. Jean Paul Fouani a ainsi invité, les dirigeants, joueurs, les supporters et les sympathisants à s'unir. «Soyons attentifs, unis, et disciplinés pour que nous puissions partir de l'avant. Les anciens joueurs qui pensent qu'ils peuvent encore porter les couleurs de Nico Nicoyé, nous les félicitons beaucoup parce qu'ils ont passé une année très difficile et la direction du club sera très reconnaissante envers ces jeunes qui ont fait de leur mieux pour maintenir l'équipe en division d'honneur», a martelé le président général de Nico-Nicoyé avant de rappeler que l'objectif de son club cette saison, c'est de redoubler les efforts et faire plus que l'année dernière. Jean Paul Fouani a, par ailleurs, tendu la main aux nouveaux joueurs qui souhaitent intégrer le groupe.

