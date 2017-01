Gabon: Une délégation de l'opposition s'est rendue à Bruxelles

La RD Congo a obtenu ce mardi 24 janvier sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017, après sa… Plus »

Un rapport des observateurs de l'UE, publié en décembre 2016, confirmait « un processus opaque » dans ce comptage. Parmi les membres de l'opposition présents dans la capitale européenne, Séraphin Moundounga, l'ancien ministre de la Justice, qui avait démissionné en septembre 2016. Pour lui, après le football et la CAN, il faut maintenant passer aux choses sérieuses.

Une délégation de l'opposition gabonaise s'est rendue à Bruxelles ce mardi 24 janvier. Ses membres ont rencontré des représentants des Vingt-Huit et du Service des actions extérieures de la Commission Européenne. L'objectif a été de rappeler à l'Union européenne sa responsabilité et demander un recomptage des voix de la dernière présidentielle.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.