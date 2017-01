Congo-Kinshasa/Gabon: CAN Gabon 2017 - La RDC surclasse le Togo (3-1) et s'en va en quart de finales !

C'est fait ! Les Léopards de la République Démocratique du Congo sont en quart de finales de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon 2017. Les Congolais se sont imposés devant les Eperviers du Togo (3-1) hier mardi 24 janvier, à Port-Gentil, dans un match où Claude Le Roy a placé sous le signe de revanche.

L'ancien sélectionneur de la RDC qui joue probablement sa derrière Can, ne voulait surtout pas perdre contre l'équipe de Florent Ibenge, qui l'a humilié il y a deux ans en Guinée-équatoriale, alors sélectionneur du Congo-Brazzaville. Hélas ! Les Léopards sont restés Léopards. La RDC termine première du groupe C avec 7 points, suivi du Maroc 6 points. La Côte d'Ivoire, championne en titre et le Togo sont éliminés.

Pour ce match contre le Togo, Florent Ibenge est resté dans sa logique de 4-4-3, en apportant quelques changements dans les onze de départ. Yousouf Mulumbu et Jonathan Bolingi Mpangi ont été titularisés pour la première fois depuis le début de cette Can. Mantampi Vumi dans les perches, en défense, Joyce Lomalisa a retrouvé son poste après avoir purgé sa suspension de carton rouge, et Djo Issama Mpeko a récupéré son couloir droit. Dans l'axe, Marcel Tisserand et Merveille Bope. Au milieu de terrain, outre le capitaine Mulumbu, Ibenge a placé également Chancel Mbemba et Neeskeens Kebano. Tandis qu'en attaque, Junior Kabananga, Firmin Mubele y compris Bolingi.

Le match commence par une légère domination des togolais ; une frappe cadrée à la 3ème minute captée par Mantampi, suivi d'une alerte d'Adebayor, à la 5ème minute. Les Congolais réagissent à la 9ème minute sur une incursion de Firmin Mubele, qui ne trouvera pas le poteau. 14ème minute, la RDC obtient un coup-franc, mal négocié par Kebano. Les Léopards contrôlent bien la balle, et multiplient des occasions. Le premier but des Léopards intervient à la 28ème minute. Chancel lance en profondeur pour Junior Kabananga qui va se battre devant le défenseur togolais pour placer le cuir au fond du filet. Avec trois buts à son compte, Kabananga devient le meilleur buteur de la compétition. Pendant ce temps, le Togo se jette complètement à l'eau mais sans succès. La RDC assiège le camp adverse et obtient beaucoup de corners. A la 44ème minute, Kabananga coupe le centre au premier poteau, et passe à côté d'un autre but. Son coup de tête trouve le poteau gauche de la cage togolaise. 1 à 0, c'est le score à la mi-temps.

A la reprise, les Léopards prennent largement le dessus sur les poulains de Claude Le Roy, qui deviennent méconnaissables. A la 54ème minute, Firmin Mubele double le score pour la RDC par une action qui semblait banale. A la base, un dégagement du gardien Mantampi renvoyé par marcel Tisserand. Pas pour longtemps, Kebano laisse sa place à Paul-José Mpoku. Au passage, Bolingi marque même un but, mais refusé pour un hors-jeu de Lomalisa, passeur décisif. 66ème minute, Jordan Botaka monte à la place de Mubele. L'on jouait la 68ème minute, le Togo réduit le score par Laba après un bon travail d'Adebayor, avant que les Léopards ne marquent le 3ème but à la 80ème minute par Mpoku. La RDC en quart de finales.

Qui du Ghana ou de l'Egypte ?

Qualifiée en quart de finales, la RDC doit encore attendre ce mercredi 25 janvier, à partir de 21h45', pour connaître son adversaire. Il sera probablement le Ghana ou l'Egypte, et aussi peut-être le Mali. Les équipes du Groupe D jouent leur va-tout ce mercredi à Port-Gentil et à Oyem. L'Egypte, deuxième du groupe avec 4 points, affronte le Ghana premier avec le maximum de point. Les Pharaons absents pendant trois éditions consécutives : 2012, 2013 et 2015, réapparaissent en 2017, et veulent visiblement reconquérir le trophée qu'ils ont monopolisé pendant un certain temps en alignant trois victoires de suite : 2006, 2008 et 2010. Le Ghana, par contre, depuis son dernier sacre en 1982 court toujours derrière son cinquième titre. Comme pour dire que les deux équipes ne se feront pas de cadeau. Dans l'autre match de ce groupe, le Mali, 1 seul point à son actif, ne pourrait rêver une éventuelle qualification, même s'il gagne l'Ouganda. Car, un match nul arrangerait les Egyptiens et les Ghanéens.