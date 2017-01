Congo-Kinshasa: Tshisekedi à Bruxelles - L'Udps fixe l'opinion !

L'UDPS invite les Combattantes et Combattants ainsi que le peuple congolais dans son ensemble à ne pas prêter le flanc à des rumeurs qui courent les rues et à rester derrière le Chef du Parti qui ne tardera pas à regagner le pays pour assumer ses responsabilités historiques.

Le Président du Parti et Président du Conseil des Sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, Son Excellence Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, va effectuer un voyage pour la Belgique ce Mardi 24 janvier 2017 à 10 heures.

L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS en sigle, informe l'Opinion nationale et internationale de ce qui suit :

A 84 ans, il a été évacué en Belgique pour un check-up de routine, d'après la recommandation de son médecin. Des sources concordantes, ce voyage durera 3 semaines. Après quoi, il regagnera le pays pour assumer ses responsabilités historiques. La fin de travaux autour des arrangements interviendra le samedi 28 janvier 2017. Les membres du CNSA seront connus d'ici le 30 et le 5 février. La mise à disposition du siège, la mise en place du CNSA et la présentation des autres membres du CNSA sont prévues au mois de février et l'adoption de la loi organique sur le CNSA sera faite au parlement en session de mars prochain. Ci-dessous, le communiqué de l'UDPS, confirmant le voyage d'Etienne Tshisekedi.

