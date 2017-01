Congo-Kinshasa: Accord de la Saint Sylvestre - L'heure n'est plus à la distraction !

Pas question! Rétorque Félix Tshisekedi, brandissant la thèse selon laquelle, la question avait déjà trouvé sa réponse dans l'Accord qui lie les parties prenantes. « Le Premier ministre sera désigné par le Rassemblement ». C'est un seul premier ministre et non plusieurs. Il n'y a donc point à transiger ni à reculer, dit Félix.

A leur retour à Kinshasa, ils veulent bien trouver un gouvernement bien installé. Comme quoi, le temps échappe à tout le monde y compris la CENCO qui ne peut plus pêcher en conjecture et qui doit scrupuleusement respecter le timing lui imparti. Gare à celui ou tout groupe de politiciens qui tenteraient encore de jouer au jeu de ping-pong ou qui s'hasarderaient à bloquer la machine qui tourne déjà en plein régime.

Peu importe les conséquences qui découleront de l'application du plan B, jusque-là non divulgué. La démarche des Evêques est claire. Il y a un temps pour tout. Ils ne peuvent plus s'éterniser sur un processus de négociations qui allait durer tout au plus trois (3) jours alors qu'il y a d'autres charges ecclésiales qui attendent, chacun dans son diocèse. Le chronogramme rendu public par eux, sur la notification, ce jeudi 26 février du président du Comité National de Suivi de l'Accord (CNSA), l'installation et la présentation des membres de CNSA en dit plus.

Avec ou sans convergence de vues sur les points qui créent encore un blocage entre Majorité présidentielle et Rassemblement, le 28 janvier en cours, les Evêques membres de la Conférence Nationale du Congo (CENCO) sont déterminés à éteindre les lampions et à tirer complètement les rideaux, pour marquer la fin des travaux au Centre Interdiocésain.

