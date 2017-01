Congo-Kinshasa: A cheval !

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

L’opposition et la majorité présidentielle réunies autour des membres de la CENCO au centre Interdiocésain à Kinshasa

opinion

A Kinshasa, il est parfois malaisé de faire la part de choses entre ce qui est communément appelé «rumeur» et «vérité», tant le premier mot finit très souvent par se joindre au second ou, les deux, se compénètrent.

Ainsi, pendant que la rumeur faisant état du voyage pour Bruxelles du lider maximo, Etienne Tshisekedi, se propageait à Kinshasa et ailleurs à l'intérieur du pays comme une drainée de poudre, la vérité, elle, s'est précisée. Le Président du Comité des Sages du Rassemblement, l'actuel Président du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016, (CNSA) Etienne Tshisekedi, s'est envolé effectivement pour la Belgique. S'il a été donné d'apprendre qu'il a été évacué d'urgence, pour un check up médical. Mais, il revient des sources proches de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, que ce voyage a été programmé de longue date. L'on indique même qu'il était prévu pour le mois de décembre 2016, recalé compte tenu de son calendrier chargé qui a prévalu au courant de ce mois là. Tshisekedi s'est fait accompagner de 6 membres rapprochés, pour quelques semaines.

Pourtant, au Centre Interdiocésain de Kinshasa, où se tiennent les arrangements particuliers, la Plénière a décidé que celui-ci soit notifié le 26 janvier prochain, soit demain. C'est pour qu'il se mette en phase de la tâche combien herculéenne qui l'attend, lui, et ses coéquipiers du CNSA, dont d'ailleurs un compromis a été trouvé, pour la répartition des tâches. La question est de savoir comment cela va-t-il se passer, et quand sera donné le go des travaux. Ce voyage de Tshisekedi, qui ne le déconnecte pas avec le Congo profond dans l'attente de l'application de l'Accord de la saint Sylvestre, permettra au Sphinx de Limete de communier avec les embranchements des forces extérieures de la diaspora. Il sera donc à cheval entre la RDC et le monde extérieur. D'ailleurs, quelqu'un a dit que Tshisekedi, même pendant les soins médicaux, n'est jamais en repos. Il déploie toujours d'intenses activités.

Ça peut être le cas, cette fois-ci, pour consulter en perspective du choix à opérer pour le Premier Ministre. Cependant, ceux qui suivent de près les activités du Président national de la fille aînée de l'opposition sont d'avis que ce déplacement du Sphinx est, certes, pour des raisons médicales, mais aussi stratégique. A la faveur du poste qui lui est échu à la tête du CNSA, Tshisekedi, en félin politique, va s'activer pour préparer un retour triomphal. Comme d'accoutumer, ce sera une ultime occasion de faire une démonstration de force, si pas une pression, pour accélérer l'application de l'Accord de la saint Sylvestre, mieux conduire le processus électoral jusqu'à son terme.

Par ailleurs, le voyage du Sphinx de Limete suscite beaucoup de curiosités, dès lors qu'il intervient dans les encablures de ceux programmés par les Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). Dans une annonce faite, les Evêques quittent Kinshasa le 29 janvier prochain, un jour après la clôture des travaux sur les arrangements particuliers, qui intervient le samedi, 28 janvier 2017. Ils s'en vont à Genève, en Suisse, pour une durée probablement de dix jours. Est-ce un voyage pour un repos, après un travail harassant, si pas esquintant ? Est-ce pour des travaux liés à leur pastorale ? C'est évident. Mais, un observateur politique averti explique qu'étant donné que les Evêques ont sollicité davantage l'implication de la communauté internationale, ils vont certainement saisir cette occasion pour sensibiliser les partenaires extérieurs, en vue d'un soutien, à l'image de ce qu'Hervé Ladsous a sollicité auprès du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment un soutien technique, financier et logistique.