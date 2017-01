Congo-Kinshasa/Togo: CAN 2017 - La RDC domine le Togo et se qualifie pour les quarts

Les Léopards de la RDC ont dominé les Eperviers du Togo (3-1) en dernier match du groupe C de la CAN 2017. Avec 7 points, les Congolais terminent premiers de leur groupe devant le Maroc (6 points), vainqueur de la Côte d'Ivoire (1-0).

Premier du son groupe au coup d'envoi du match, la RDC a globalement dominé la partie malgré une legère domination togolaise en début de rencontre.

Le match

Mais comme face au Maroc, les Congolais ont été les plus efficaces. Après les premières incursions togolaises, les Congolais se reprennent. Et comme lors du match face au Maroc, c'est Kabananga qui delivre les Léopards à la 29e minute de jeu. L'attaquant congolais, servi par Mbemba, se défait du marquage du défenseur togolais Gakpe et trompe le portier togolais, entré quelques minutes plus tôt en jeu après la blessure de son coéquipier.

Bien organisés en defense, les Congolais conservent leur avantage au score jusqu'à la mi-temps.

En seconde période, les Léopards contiennent quelques assauts togolais mais restent les plus dangereux. A la 54e minute de jeu, Mubele, oublié par la defense togolaise, se présente seul face au gardien togolais. D'un petit lobe, il se débarrasse du gardien et place le ballon au façon des filets.

Après ce deuxième but congolais, les Togolais tentent de se révolter. Leurs efforts sont recompensés à la 69e minute de jeu. Après un bon travail d'Adebayor dans la surface de reparation congolaise, Laba trompe Matampi et réduit le score pour le Togo. La réduction de score semble motivée les Eperviers qui se ruent à l'attaque.

Mais la révolte ne dure pas longtemps. Mpoku, entrée en jeu à la place de Kebano, alourdit le score pour la RDC à la 80e d'un très beau coup franc.

Le score ne change plus jusqu'à la fin de la partie.

L'homme

Comme face au Maroc et à la Cote d'Ivoire, Junior Kabananga a fait trembler les filets contre le Togo. Il a ouvert le score pour la RDC avant d'être imité par Mubele et Mpoku.

Avec trois buts, il devient meilleur buteur de cette coupe d'Afrique des nations.

Désigné homme du match, il termine de la plus belle manière ce premier tour.

Junior Kabananga est élu Total Man of the Match !#CAN2017 #FootballTogether #TOGCOD pic.twitter.com/oW8326XOAw-- CAF (FR) (@caf_online_FR) 24 janvier 2017

Un sans faute

Avec un point en trois matches, le Togo est éliminé. La RDC finit première de son groupe avec 7 points. Dans ce groupe C, les Congolais ont réalisé un sans faute. Ils ont battu le Maroc et le Togo et ont fait match nul avec la Côte d'Ivoire.

Dans l'autre dernier match du groupe, le Maroc a dominé la Côte d'Ivoire, championne en titre, sur le score d'un but à zéro.

Congolais et Marocains connaîtrons leurs adversaires demain mercredi avec le dénouement du groupe D. La RDC fera face au deuxième de ce groupe alors que le Maroc affrontera le premier.