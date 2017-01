Cameroun: Développement local - Le bel exemple qui vient de la mairie de Yaoundé 5

« Plus qu'un symbole, cette cérémonie est un engagement envers vous, habitants de Yaoundé 5 et surtout, une volonté affichée pour l'exécutif de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, de mettre en exécution les recommandations du chef de l'Etat... Paul Biya », a affirmé Yvette Claudine Ngono.

En procédant parallèlement à la remise des attributs à 32 chefs traditionnels de 3ème degré, le préfet du Mfoundi tout en recommandant un usage bon et utile des matériels et équipements donnés pour l'éclairage public et la salubrité, a demandé aux chefs traditionnels de ne point exposer les drapeaux reçus aux intempéries.

C'est ainsi qu'au cours d'une cérémonie présidée par Joseph Tsila le préfet du département du Mfoundi, 55 Cadel, ont reçu de la commune du 5ème arrondissement de Yaoundé, 605 lampadaires, 715 chasubles d'identification, 550 brouettes, 550 pelles, 275 pioches et 275 tridents. Cérémonie rehaussée par la présence de l'ambassadeur du Brésil au Cameroun Nei Bitencourt à qui Yvette Claudine Ngono a reconnu la paternité du partenariat signé entre la commune de Porte Allegre et celle Yaoundé 5.

Sans conjecture aucune, la mairie de Yaoundé 5, est la collectivité territoriale décentralisée du Cameroun la mieux au service de ses populations. Avec à sa tête Yvette Claudine Ngono, cette commune, ne cesse de se distinguer par son souci d'améliorer sensiblement les conditions de vie des couches sociales défavorisées. Et cette fois-ci, c'est contre l'insécurité et l'insalubrité, que s'est retournée la hache de guerre d'Yvette Claudine Ngono.

Sous l'impulsion d'Yvette Claudine Ngono la maire de cette commune, 55 Comités d'animation et de développement local (Cadel), ont le 24 janvier 2017 reçu des matériels et équipements de travail constitués de 605 lampadaires, 715 chasubles, 550 brouettes.

