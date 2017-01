Madagascar: Carte blanche - Gégé Rasamoely partage sa passion pour le ciné

Gégé Rasamoely est l'invité de la première Carte Blanche qui se tiendra à l'IFM le samedi 28 janvier prochain à partir de 15h.

Il semble aimer le chiffre 3. Samedi prochain, c'est l'acteur Gégé Rasamoely qui va inaugurer la nouvelle programmation proposée par l'IFM (Institut Français de Madagascar), Carte Blanche. La séance débutera à trois heures de l'après-midi, pour un acteur qui a joué dans quelque 30 films, est monté 300 fois sur les planches pour interpréter des personnages au théâtre, et a joué dans près de 3 000 théâtres radiophoniques. « J'ai trois acteurs fétiches : Sean Connery, Julia Roberts et Whoopi Goldberg » dit-il en riant, Gégé est un personnage pas comme les autres. « Samedi prochain, on va regarder un film avec l'acteur Sotigui Kouyaté, un Burkinabe que j'ai rencontré lors du festival Fespaco. J'aime bien son parcours et sa récente disparition m'a énormément touché » raconte-t-il. « Après la projection, je vais présenter le film, puis on passera aux séances de questions-réponses. Ce sera une sorte d'échanges avec le public » continue-t-il.

Ambiance. Cette Carte Blanche est un nouveau programme mensuel à l'IFM. Il donne le choix à un invité, un artiste qui n'est pas forcément issu de la sphère cinématographique, de présenter un film qu'il va ensuite critiquer et commenter. Cette ambiance ciné, l'IFM veut la restituer d'autant plus que la culture et tout le folklore autour de cette excitation de regarder ensemble un film en salle se perd nettement à Madagascar. A l'IFM, alors que des films sont projetés pratiquement tous les jours, et gratuitement, avec des titres intéressants et d'une rare qualité, les chaises sont presque vides. Grâce à ces efforts fournis pour attirer les cinéphiles, qui sait, un jour, les salles de cinéma seront de nouveau opérationnelles !