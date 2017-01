Madagascar: Pasteur David Rakotonirina - « Je n'ai aucun problème avec le chef de l'Etat ! »

Ethanol . Compte tenu du fait que le pasteur David Rakotonirina soit absent lors de la Grand'messe d'Iavoloha le 6 janvier 2017 à Iavoloha, hier a été l'occasion pour les quatre chefs d'Eglises du FFKM (Conseil Chrétien des Églises de Madagascar) de présenter leurs vœux au président Hery Rajaonarimampianina. A l'issue, un réchaud à éthanol lui a été offert de la part de la FLM. En effet, ce présent a été choisi pour signaler que l'église luthérienne bouge et participe au développement de Madagascar. « Nous accomplirons notre devoir. Les fidèles de la FLM joueront leur rôle de citoyen. Pour commencer, nous lançons le « programme éthanol » qui contribuera à la préservation de l'environnement, à l'amélioration de la croissance économique et à la création d'emplois pour les jeunes », a transmis le pasteur David Rakotonirina.

Au beau fixe . Que se passe-t-il (d'équivoque) entre le chef de l'Etat Hery Rajaonarimampianina et le président de la FLM, David Rakotonirina ? Rien à signaler car leurs relations sont au beau fixe. « Quand vous avancez une affirmation, veuillez la vérifier et la recouper avant de la diffuser, car ni la FLM ni les fidèles de l'église luthérienne n'approuvent cette campagne de dénigrement à mon endroit », a-t-il expliqué. Effectivement, de « fausses informations » ont circulé sur les médias laissant diverses interprétations. Par voie de conséquence, le pasteur David Rakotonirina était obligé d'effectuer ce démenti. « J'ai dû me déplacer le 6 janvier dernier à Sambava. Ce déplacement coïncidait avec la Grand'messe d'Iavoloha. Il n'est pas vrai que je n'ai pas reçu d'invitation. Il en est de même pour l'histoire de compte gelé. Jusqu'à présent, aucun gel n'a été entamé. Je tiens également à démentir l'affirmation selon laquelle j'ai été frappé d'Interdiction de sortie du territoire ». Et la liste est loin d'être exhaustive. En ce qui concerne le litige foncier relatif à un terrain sis à Androhibe, le pasteur David Rakotonirina a été clair : « ce terrain appartient à la FLM et les papiers sont en règle. Nous n'avons aucun problème ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.