Madagascar: CUA - Des solutions pour les marchands de rue

Nouvelle année, nouvelle approche. C'est ce qui explique la nouvelle méthode de travail adoptée depuis le début de cette année 2017. En effet, outre le contact direct avec les administrés, les dirigeants de la commune urbaine d'Antananarivo intensifie le dialogue pour surmonter les blocages à la reconstruction et à l'assainissement de la Capitale. Hier, le maire Lalao Ravalomanana et ses collaborateurs sont descendus à Behoririka et à Andravoahangy. A Behoririka, la première magistrate de la ville s'est directement entretenue avec les marchands de rue qui ont exprimé leurs doléances. Des solutions ont été immédiatement proposées. Deux endroits seront aménagés pour caser ces marchands informels. Ces derniers ont accepté. La même approche a été adoptée à l'endroit des marchands ambulants d'Andravoahangy.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.