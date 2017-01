Madagascar: Kabôsy Spirit - De scène en scène avec « The Betsileo contemporary roots » !

Kabôsy spirit s'invite à l'Is'art galerie ce vendredi.

Son aventure musicale débute il y a 18 ans. Un pari qui n'était pas gagné d'avance. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le groupe continue sa quête et navigue de scène en scène pour faire connaître « The betsileo contemporary roots ».

La beauté de la région Haute Matsiatra, la générosité de ses natifs... Kabôsy Spirit, ce 27 janvier à l'Is'art galerie Ampasanimalo, fera voyager le mélomane dans sa ville natale... en musique, et avec comme instrument de base, le « kabôsy ». « Le 'kabôsy', lorsqu'on le joue dans notre région, du style Horija, on le frappe. Mais suite à des recherches musicales, on a décidé de le jouer plus en folk, avec d'autres instruments de musique dont la guitare, la basse et la batterie. Cela produit un tout autre esprit : le Kabôsy Spirit » explique l'un des membres fondateurs du groupe : Doda, ou Mbity. En tout cas l'un des deux parce qu'on a du mal à différencier ces jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Autrement dit, conjuguer le passé au présent et mettre au goût du jour cette musique traditionnelle qui caractérise la ville natale des frères Rakotonomenjanahary. « Le monde évolue et on pense aussi que la musique doit évoluer parallèlement ». A travers « Tonga mamangy », album sorti l'année dernière, le groupe poursuit sa quête et continue de faire connaître les titres qui le composent. « Ce concert à l'Is'art Ampasanimalo entre dans le cadre du projet de la galerie avec l'Union européenne et la promotion de 'The Betsileo contemporary roots', un concept que nous avons lancé ». Après l'Is'art galerie, Kabôsy spirit ne compte pas s'arrêter là, mais continuera de faire connaître « Tonga mamangy » dans tout Madagascar.

De « Erymbity » à kabôsy spirit. Encore méconnu du grand public, Kabôsy spirit compte cependant 18 ans d'expériences à son actif. En 1999, les frères jumeaux Fianarois, Doda et Mbity, décident de créer leur groupe musical appelé « Erymbity » (Mbity et consorts). « Nous avons enregistré trois titres au Nada Studio. On a essayé d'harmoniser le Kabôsy avec les instruments modernes, mais le résultat nous laissait un peu perplexe. Il nous fallait donc réviser, faire des recherches et trouver comment une nouvelle manière de jouer le kabôsy afin que notre musique puisse se distinguer du traditionnel Horija Betsileo, en utilisant toujours le même instrument. Il nous fallait bien évidemment garder l'esprit de la musique traditionnelle fianaroise ». En 2003, leurs chemins croisent ceux de Tahiana, Fefy et de Lantotiana. « Nous avons réarrangé à notre façon ce que nous avons enregistré en 1999. Pour nous, c'était la découverte de notre nouveau style musical : le KabôsySpirit ». Depuis, ils ont fait du chemin. « En 2004, nous sommes invités sur le plateau de la MBS TV, dans l'émission « Randrana ». Rajery nous a repéré, a collaboré avec nous pour finalement devenir notre Manager. La même année, nous voilà à l'affiche du Festival Angaredona à Mahajanga ». En 2005, il assure la première partie du groupe Mikéa et est invité par le Toty group au Piment Café. En 2006, il enregistre le Single « Tonga mamangy » avec la participation de Tôty à la guitare basse. Ce n'est qu'en 2012 que le groupe se fait appeler « Kabôsy Spirit » et qu'il se dévoile au grand public.