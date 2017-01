Madagascar: Handball - Diégo candidat à l'organisation du sommet national

Au moins on parvient et avec des anciens membres de l'équipe nationale, à maîtriser la partie technique, estime Saïd Hassan qui saisit l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les opérateurs du Nord de l'île à venir en aide au handball et de redorer dans la foulée le blason de Diégo. « Si la Réunion est connue du monde entier c'est grâce en partie au handballeur Jackson Richardson qui est l'un des meilleurs au monde », explique encore Saïd Hassan qui a fait un petit crochet de deux ans dans cette île pour mieux comprendre pourquoi l'île est devenue un grand pourvoyeur de handballeurs de haut niveau en général et de la France en particulier.

Le président Saïd Hassan se réjouit de pouvoir travailler avec les anciens de l'équipe nationale, car ils ont non seulement l'expérience, mais aussi la passion pour cette discipline. Il va même plus loin en proposant à un ancien coéquipier du Cosmos Secren, Kotra Luc, d'occuper la direction de la Commission Technique Régionale de DIANA.

