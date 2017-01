Madagascar: Let's Party - La grande famille Airtel en fête

L'imagination débordante dont fait preuve l'opérateur à travers « let's party » est une marque de son dynamisme et de son esprit novateur. « ... que ce soit pour la conception d'offres et de services ou pour souhaiter ses meilleurs vœux, Airtel Madagascar reste fidèle à ses valeurs de dynamisme, de solidarité ainsi que de respect. D'ailleurs, c'est la base fondamentale qui nous permet d'enrichir nos activités à Madagascar... » explique Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

Créativité et audace, tels étaient les critères d'évaluation du concours de déguisement concocté par le 3e opérateur mobile mondial durant la grande parade de la soirée. Un challenge où la Direction Relations Clients s'est démarquée grâce au thème « CX on board ». En guise de récompense, elle s'est vue attribuer une enveloppe pour organiser des teams buildings afin de renforcer davantage la cohésion et l'esprit d'équipe eu sein de la Direction.

