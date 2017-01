Ile Maurice: Ramgoolam - «Zot pé démann létan ankor pu fabrik prev kont mwa»

Il n'est pas au bout de ses peines. Le leader du Parti travailliste a, une nouvelle fois, comparu en cour de Curepipe dans le cadre de l'affaire des Rs 220 millions retrouvées dans des coffres-forts à son domicile, mercredi 25 janvier.

La police a indiqué que l'enquête n'est toujours pas bouclée et que le dossier n'a pas encore été référé au bureau du Directeur des poursuites publiques.

Pourquoi cette affaire traîne-t-elle autant ? Selon Navin Ramgoolam, «bann là pa pé gagn okenn prev kont mwa et zot pé rod plis létan pu fabrik zot». En effet, cela fait presque deux ans que l'ancien Premier ministre a été arrêté dans le cadre de cette enquête.

De ce fait, l'homme de loi du leader du PTr, Me Gavin Glover, Senior Counsel, a déposé une motion réclamant la radiation de la charge de «money laundering» qui pèse contre son client. La poursuite, représentée par Me Armoogum a objecté à la motion de l'avocat. Les débats sur cette motion sont prévus le mardi 7 février.

En ce qui concerne la police, elle a indiqué que l'enquête devrait être bouclée d'ici un mois. «The enquiry is nearly completed and the file will be refered to the DPP in the near future», a soutenu l'inspecteur Rughoonundun en cour. Il a précisé que la police est toujours en attende d'une réponse d'une «mutual legal assistance» dans cette affaire.