Ile Maurice: Ministère des services financiers - Ces proches collaborateurs sur les pas de Bhadain

La décision de Roshi Bhadain de se retirer du gouvernement de Pravind Jugnauth entraîne des désistements des plus proches collaborateurs de l'ancien ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Akilesh Deerpalsingh et Faadeel Ramjanally lui ont emboîté le pas... Tour d'horizon.

Akilesh Deerpalsingh

Il a renoncé à son poste d'Executive Consultant à la Financial Services Commission. Auparavant, il a aussi été nommé au conseil d'administration de cette instance. Fils de l'ancien ministre Kishore Deerpalsingh et cousin de Nita Deerpalsingh, Akilesh Deerpalsingh, expert-comptable de profession, a également été l'agent principal de Roshi Bhadain durant la campagne électorale de 2014 au n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes.

Sameerah Shaikmamode

Sameerah Shaikmamode a quitté ses fonctions de PRO du ministère des Services financiers depuis fin 2016. Toutefois, celle qui exerce dans le giron de Roshi Bhadain depuis le temps de son poste de secrétaire confidentielle à l'étude Bhadain, était présente aux côtés de l'ancien ministre lors de la conférence de presse à Voilà Bagatelle hier.

Faadeel Ramjanally

Nommé président de la National Insurance Company, cet ancien conseiller au ministère de Bhadain présentera sa démission aujourd'hui. Il n'a pu le faire hier n'ayant pu accéder à son bureau (voir en page 2). Lundi, celui qui, dans le passé, a été Senior Manager à PricewaterhouseCoopers Mauritius, a fait suivre la publication de l'ex-ministre sur sa page Facebook.

Fabiani Balisson

Cet ancien porte-parole de la Plateforme citoyenne et ancien vice-président de l'aile jeune du Mouvement militant mauricien est passé de photographe attitré de Roshi Bhadain à Assistant Manager Public Relations & Communication de la Financial Services Promotion Agency (FSPA). Il n'a pas encore présenté sa lettre de démission mais, déjà, dans le milieu, l'on fait ressortir que les collaborateurs ont été recrutés après un exercice d'embauche en bonne et due forme.

Benito Elisa

Conseiller au ministère des Services financiers, il a fait valoir ses droits à ses congés avant d'abandonner son poste. Il nous revient que son contrat devrait prendre fin en février. Benito Elisa compte 11 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Il a notamment travaillé à la State Bank of Mauritius ainsi qu'à la défunte Bramer Bank. Il y a occupé le poste de personal banker d'importantes personnalités. Détenteur d'un BSC en Banking and International Finance de l'université de Technologie et d'un MBA avec spécialisation dans les services financiers de l'université de Maurice, Benito Elisa siégeait jusqu'ici au conseil d'administration de la SICOM.

Andrew Stephenson

Roshi Bhadain et Andrew Stephenson se connaissent depuis le temps où les deux hommes travaillaient pour DCDM. Depuis novembre 2015, Andrew Stephenson nest plus consultant pour le ministère de Bonne gouvernance. Toutefois il est resté consultant indépendant avant que ses services ne soient retenus par le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics Ivan Collendavelloo pour présider un comité.

Les autres

Parmi ceux qui n'ont pas présenté leur lettre de démission, l'on retrouve également l'ancien journaliste de la MBC, Joy Neeraye, Senior Officer Communication à la FSPA depuis juin 2015. Également Cora Korimbocus, ancienne directrice générale de Marcom, filiale du groupe BA Investment qui a fait un passage au ministère des Services financiers avant d'être recrutée à la tête du département Public Relations & Communications de la FSPA.

Il y a aussi ceux qui se trouvent dans une situation délicate. Guillaume Ollivry, n°1 de la Financial Intelligence Unit, en fait partie. Injoignable hier, celui qui a travaillé pour le compte de Bhadain Chambers ne s'est pas rendu à son bureau, mais il est présenté comme un professionnel qui déteste la politique. Chand Bhadain, père de l'ancien ministre, s'est, lui, rendu à son bureau à la Banque de développement hier. Le président de l'institution bancaire est surtout le choix du ministre des Affaires étrangères et ex-Grand argentier Vishnu Lutchmeenaraidoo.