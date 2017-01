Congo-Kinshasa/Togo: CAN 2017 - Les Léopards rd-congolais dévorent les Eperviers togolais et accèdent en quarts de finale

Photo: Chris Ricco/BackpagePix

Paul-Jose Mpoku of the DR Congo (number 8) celebrates his goal against Togo in Port Gentil.

Malgré des spectateurs clairsemés dans les gradins, le stade de Port-Gentil est en ébullition, au cours de cette soirée du mardi 24 janvier 2017, pour le match de la dernière journée du groupe C de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017 entre les Léopards de la RDC et les Eperviers du Togo. Et sur l'aire de jeu, les deux équipes n'ont pas le temps d'observer, au regard de l'enjeu du match.

Le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge, effectue des changements pour ce match à cause des blessés Zakuani, Ikoko, Nsakala et Maghoma. Ainsi, Matampi garde toutefois ses perches comme lors des première et deuxième journées de ce groupe C. sur le flanc gauche de la défense, l'on note la titularisation de Lomalisa qui revient après la suspension. Le flanc droit est bien entendu occupé par Djo Issama Mpeko. La défense axiale est garnie par Marcel Tisserand et Merveille Bope. Le trio du milieu de terrain se compose de Chancel Mbemba, Youssouf Mulumbu et Neeskens Kebano dans l'animation de jeu. Junior Kabananga, Jonathan Bolingi et Firmin Mubele forment le trio d'attaque des Léopards de la RDC.

Le sélectionneur Claude Le Roy aligne pour sa part Baba Tchagouni dans les buts qui remplace Kossi Agasa, et dans le champ Djene, Akoriko, Akakpo, Gapké, Ayite, Atakora Lalawele, Boukari, Bebou, Mathieru Dossevi et Adebayor. Les Léopards sont plus entreprenants dans les vingt premières minutes, et le gardien de but togolais Tchagouni -qui a remplacé Kossi Agassa non retenu par Claude Le Roy pour les raisons extra-sportives- ne peut plus tenir sa place, blessé lors d'un mauvais appui sur sa cheville gauche. Il faut dire que l'état de l'aire de jeu du stade de Port-Gentil est très difficile. Il cède sa place au gardien de but Cédric Mensah, troisième gardien de but des Eperviers. La RDC a la mainmise sur le jeu. Et à la 28e minute, Chancel Mbemba trouve Junior Kabananga dans la profondeur. Le joueur d'Astana résiste physiquement à Serge Gakpe et croise sa frappe, hors de portée du gardien de but Cédric Mensah. C'est le troisième but de Junior Kabananga dans cette compétition, étant de fait meilleur buteur du tournoi.

A la fin de la première période, les Léopards mènent au score par un but à zéro. Et ils reprennent la deuxième période comme la première, multipliant des offensives dans le camp togolais dont le milieu de terrain est littéralement bouffé par Mbemba et Mulumbu., Sur un renvoi de Marcel Tisserand à la 54e minute, Firmin Mubele s'échappe à la limite du hors-jeu et s'en va battre le portier Mensah sur un lob astucieux. Deux buts à zéro, les carottes semblent cuites pour le Togo emmené au Gabon par Claude Le Roy, ancien sélectionneur des Léopards de la RDC. A la 58e minute, Florent Ibenge effectue son premier changement avec l'entrée sur le terrain de Paul-José Mpoku. Et 66e minute, Mubele, un peu touché à la cuisse, laisse sa place à Jordan Botaka.

Dans les rangs des Eperviers, Laba prend la place de Mathieu Dossevi. Et réduit l'écart d'une frappe à la 69e minute sur une passe d'Ayite. En dépit de ce but encaissé, contre le cours du jeu, les Léopards gardent leur emprise sur le jeu et contineut d'investir le camp togolais. A la 80e minute, Kabananga est fauché à l'entrée de la surface de réparation des Eperviers. La balle arrêtée de Paul-José Mpoku est imparable après avoir heurté la base de la barre transversale et retombe derrière la ligne de but. Trois buts à un pour les Léopards. A la 82e minute, Jeremy Bokila remplace Kabananga qui a été désigné homme du match par la Confédération africaine de football.

Au coup de sifflet final, les Léopards l'emportent par trois buts à zéro, et finissent en tête du groupe C avec 7 points (deux victoires et un match nul). Une autre image forte de cette rencontre aura été l'hommage des joueurs de la RDC et du sélectionneur Florent Ibenge rendu à la star togolaise Emmanuel Sheyi Adebayor qui disputait peut-être sa dernière phase finale de Coupe d'Afrique. Les Léopards accèdent donc en quarts de finale avec la manière, après avoir inscrit six buts contre trois encaissés. Ils s'opposeront au deuxième du groupe D, où le Ghana est premier devant l'Egypte en attendant la troisième journée.