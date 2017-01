Madagascar: Protection de l'enfance - Des concours pour les 70 ans de l'Unicef

Pour le second concours, les journalistes sont mis à l'honneur. Ils ont le choix de traiter des thèmes divers liés aux droits de l'enfant, à savoir la santé, l'éducation, la nutrition, l'eau hygiène et assainissement (WASH), la réponse aux urgences et la protection des enfants.

Le premier concours est dédié pour les écoliers. C'est un concours de dessin, ayant comme thème « Je dessine mon espoir » ou « Ataoko an-tsary ny tontolo iriako ». « Les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans, de tout établissement scolaire, public ou privé, sont invités à soumettre des dessins sur leur espoir », indique Matthew Conway, Chef des médias et relations extérieures de cet organisme à Antaninarenina, hier.

