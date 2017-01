Afrique: Attijariwafa bank lance à Pointe-Noire le Club Afrique développement du Congo

Création du CAD sur le thème "Quels leviers de croissance pour la PME en Afrique ?"

Le Club Afrique Développement (CAD) et le Crédit du Congo ont officialisé, vendredi 20 janvier, à Pointe-Noire (Congo), la création du Club au Congo, traitant du thème : « Afrique développement : quels leviers decroissance pour la PME ?», en présence d'Alexandre Honoré Paka, Préfet de Pointe-Noire et de Roland Bouiti Viaudo, maire de la même ville.

Ayant réuni de nombreux chefs d'entreprise, décideurs économiques, hautes personnalités de l'État et médias, cette manifestation a permis d'échanger et d'identifier des leviers concrets de renforcement des capacités des PME congolaises, ce qui représente un des enjeux majeurs du projet de société «La marche vers le développement». Mohammed Mejbar, directeur général du Crédit du Congo a rappelé que la filiale congolaise du Groupe Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement économique et sociale.

La directrice du Club Afrique développement du Groupe Attijariwafa bank, Mme Mouna Kadiri, a par ailleurs souligné l'évolution du dispositif intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum international Afrique développement tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de l'ensemble des communautés d'affaires engagées en Afrique et en particulier les opérateurs économiques et décideurs du Congo.

Intervenant au panel, Armand Bienvenu Vouidibio, directeur de Cabinet au ministère des PME, de l'Artisanat et du Secteur informel, représentant Madame la ministre Yvonne Adélaïde Mougany, a présenté la vision du gouvernement dans ce domaine, le dispositif mis en place et les efforts consentis par son département ministériel en matière de promotion et de développement des PME.

Pour sa part, Mme Annick Patricia Mongo, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements (API), dans son intervention, a mis en avant les actions entreprises par son Agence pour promouvoir l'investissement productif porté principalement par les PME locales, vecteur principal de diversification économique au Congo. Interrogé sur les stratégies que doivent bâtir les PME, Paul Obambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville a proposé d'importantes réformes engagées pour parvenir à un maintien de la croissance des PME congolaises malgré le ralentissement économique que connaît le pays.

Aboubakar Fofana, PDG de Mata Holding opérant en Côte d'Ivoire, et Luc-Emmanuel Zanghieri, PDG de OFIS au Congo sont intervenus en tant qu'opérateurs économiques pour témoigner du succès de leurs entreprises et des leviers de croissance et de développement de leurs affaires.

À l'issue du panel, les participants ont pu, dans une atmosphère franche et cordiale, manifester leur engouement et leur volonté de prendre part à l'élan de croissance des pays africains en général et du Congo en particulier.

Prenant la parole pour clore la conférence, Mme Mouna Kadiri a rappelé la tenue de la 5ème édition du Forum international Afrique développement prévue les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca au Maroc, autour du thème « Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique », où sont attendus plus de 1200 opérateurs de 30 pays du continent. Ce forum est aujourd'hui la plateforme de référence de la communauté économique et politique engagée en Afrique.

À la faveur des échanges régionaux et de la facilitation de la coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique concrète de B to B, de B to G, une visibilité des banques des projets d'investissements et des plans nationaux de développement à travers le marché de l'investissement.

En marge de la manifestation, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Congo et ceux ayant fait le déplacement des autres pays de la région autour d'un cocktail dînatoire et ont permis de sceller de nombreuses relations d'affaires et de créer de nouvelles opportunités de business.

Pour rappel, le Club Afrique développement est une initiative issue de l'enthousiasme des participants aux quatre éditions du Forum international Afrique développement organisées depuis 2010 par le Groupe Attijariwafa bank.