Afrique de l'Ouest: Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma - Ouverture officielle des travaux de la 2e Conférence

Les travaux de la 2e Conférence extraordinaire des chefs d'Etat de l'Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma se sont ouverts, ce mardi 24 janvier 2017, à Niamey, sous la présidence du chef de l'Etat nigérien, Monsieur Issoufou MAHAMADOU et en présence du Président du Faso, Monsieur Roch Marc Christian KABORE. Le Mali était représenté par son Premier ministre, Monsieur Modibo KEÏTA qui a représenté le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA.

La cérémonie officielle d'ouverture a été marquée par deux allocutions : celle du Gouverneur de la ville de Niamey qui, en souhaitant la bienvenue aux participants dans la capitale politique du Niger a dit que sa ville « est prête à jouer sa partition dans l'intégration sous régionale tant voulue par les dirigeants des trois pays » ; puis l'allocution du Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat de l'Autorité du Liptako-Gourma (ALG), Monsieur Issoufou MAHAMADOU. Le Président nigérien a salué la présence effective du Président du Faso à Niamey qui, selon lui, « conforte les liens de fraternité et de solidarité unissant les peuples de ces pays et illustrent la vitalité de la coopération entre les trois Etats ». Pour le Président Issoufou MAHAMADOU, si la présente Conférence extraordinaire doit adopter le projet de Traité révisé, les chefs d'Etat doivent aussi se « pencher sur les questions de sécurité en examinant les propositions d'actions soumises à leur attention par les hautes instances des armées des trois pays ». Ce qui explique du reste l'élargissement du Conseil des ministres des Affaires étrangères aux ministères de la Défense nationale des trois pays et la présence de leurs chefs d'état-major des armées. Cette session qui intervient également dans un contexte sécuritaire alimenté par la criminalité transfrontalière amène les chefs d'Etat à changer la donne en matière de lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière.

A l'image de la Force multinationale mise en place dans la région du Lac Tchad pour traquer le terrorisme et Boko Haram, les chefs d'Etat du Liptako-Gourma, sur proposition des responsables de leur Force de Défense et de la Sécurité, envisagent la « création d'une Force mixte multinationale de sécurisation des frontières entre les trois pays » et qui va impliquer les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Selon le Président Issoufou MAHAMADOU, cette force pour mener à bien ses opérations, pourra « coopérer avec l'Opération Barkhane et la Force de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) ». Le Président Issoufou MAHAMADOU, avant de clore ses propos, en a appelé à l'accompagnement de la communauté internationale dans cette initiative pour parvenir à une véritable sécurisation des personnes et des biens dans l'espace du Liptako-Gourma.