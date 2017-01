Burkina Faso: Victimes du putsch manqué - Le HCRUN engagé pour la justice

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) s'est entretenu, le mardi 24 janvier 2017 à Ouagadougou, avec les victimes du putsch manqué de mi-septembre 2015 en vue de trouver des voies et moyens pour leur rendre justice dans la paix, la cohésion et la stabilité.

Dans sa mission, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) estime que la recherche de la paix va de pair avec l'apaisement des cœurs et le devoir de justice pour tous. C'est pourquoi l'institution multiplie les rencontres avec les personnes dont les droits ont été violés au cours de la Transition du Burkina Faso vers le renouveau. Le mardi 24 janvier 2017, les conseillers du HCRUN ont échangé avec les victimes du coup d'Etat manqué sous la transition.

Selon le président du Haut conseil, Benoît Kambou, les missions de sa structure consistent, entre autres, à mettre en œuvre les recommandations de la sous-commission « Vérité-justice-réconciliation », à créer des conditions favorables à la réconciliation, à l'unité nationale et à la cohésion pacifique. Mais aussi de sensibiliser les populations et de veiller au bon traitement des dossiers introduits au HCRUN, en vue de rechercher et de situer les responsabilités des crimes et autres violations des droits humains à caractère politique non encore élucidés de 1960 à 2015. Avec les victimes du putsch manqué, il a été question d'échanger autour du dossier afin de dégager des perspectives favorables à son aboutissement.

Selon le président Kambou, un mémorandum a été transmis au gouvernement et plaide pour la prise en charge sanitaire des victimes, leur décoration et la justice sur le dossier en général. Si les efforts du gouvernement sont salués par le HCRUN, il n'en demeure pas moins que l'institution veuille intercéder auprès de l'exécutif afin que l'affaire soit tranchée en justice dans de meilleurs délais, au grand bonheur des victimes, de leurs familles et de la nation entière.De son côté, le secrétaire général de l'Association des parents de victimes du coup d'Etat (APVC), Patrice Bazié, a indiqué que les victimes vivent des moments difficiles (difficultés financières, sanitaires et même de locomotion). « Le gouvernement a assuré un accompagnement sur le plan scolaire mais cela ne suffit pas », a affirmé M. Bazié.

A ce jour, ce qui préoccupe le plus les acteurs, selon Patrice Bazié, c'est la justice qui, à son entendement, va permettre aux victimes de refaire leur vie. « Si on arrive à juger ceux qui sont identifiés comme auteurs du putsch, nous aurons la paix du cœur », a insisté M. Bazié avant de souhaiter un suivi psychologique dans les familles des victimes.