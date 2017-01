Afrique: Salah Eddine Mezzouar, chef de la diplomatie marocaine - "Le Maroc est de retour au sein de l'Union africaine"

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est entretenu dans la soirée du mardi 24 janvier 2017, à Ouagadougou, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du royaume du Maroc, Salah Eddine Mezzouar.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du royaume du Maroc, Salah Eddine Mezzouar, a été l'émissaire du Roi Mohamed VI auprès du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, le mardi 24 janvier 2017, à Ouagadougou. En plus du message « verbal » du Roi dont il était porteur, M. Mezzouar a évoqué avec son hôte le retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine (UA) à l'occasion du 28e sommet qui se tient les 30 et 31 janvier 2017, à Addis-Abeba en Ethiopie. « J'ai informé Son Excellence du processus qui a été mené jusqu'à aujourd'hui. Toutes les formalités ont été remplies depuis le dépôt de la demande jusqu'à la ratification par le parlement sans condition et sans réserve. (... ) Nous avons insisté sur le fait que le Maroc en tant que pays membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a toujours été aux côtés de l'Afrique », a soutenu le chef de la diplomatie marocaine. Même si le royaume avait suspendu sa participation à l'UA, a-t-il indiqué, il a poursuivi son combat différemment en faveur du développement, de l'éducation, la paix et la stabilité auprès de ses pays frères. « Le Maroc considère qu'il est temps de revenir au sein de sa famille institutionnelle parce que les défis sont importants. L'Afrique fait face à des défis de paix, de sécurité et de développement. De ce fait, elle a besoin de solidarité, d'unité et de se faire confiance mutuellement », a argué M. Mezzouar. A un moment où il est important pour le continent de s'imposer au niveau international, a-t-il relevé, les Etats africains doivent devenir de vrais acteurs pour « libérer les énergies et les initiatives ».

Pour lui, c'est à ce prix que l'Afrique pourra véritablement impacter les évolutions du monde. « Au sein de l'Union africaine, il y a énormément de choses à faire et le Maroc pourra apporter sa valeur ajoutée à toutes ces dynamiques », a précisé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Maroc. Au niveau bilatéral, les deux personnalités ont abordé les sujets qui participent au renforcement de la coopération. Il s'agit notamment des questions de développement, d'investissement et de formation.