Burkina Faso: Association des adeptes du prophète Mohamed - Une trentaine d'élèves ont "bu" le Coran

Car, selon lui, l'orgueil, la vanité et la haine ont tellement pris le dessus que l'Homme doit réapprendre à vivre et à pardonner son prochain, s'il désire le salut éternel. Le Cheik a, en outre, invité les impétrants à appliquer les connaissances acquises.

Profitant de l'occasion, il a prêché pour la paix au Burkina et dans le monde. Mais aussi, il a dénoncé les faits de certains individus qui justifient parfois leurs agissements extrémistes et terroristes par des prétextes du genre «défendre l'islam».

La cérémonie a été parrainée par le Cheick Abdoul Aziz Soré de la confrérie Tidjania. Il a indiqué que la source principale des enseignements et pratiques de la religion musulmane est le Coran. Il a apprécié la formation dispensée par l'association avant de saluer les efforts des élèves et particulièrement ceux des femmes.

En plus des cinq prières quotidiennes, la mémorisation du Coran est souhaitable pour tous les fidèles musulmans. C'est pourquoi, des écoles coraniques s'attellent à former des étudiants capables de le faire.

