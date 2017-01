Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - L'Emuci en fait une priorité

Des personnes ont été nommées dans diverses fonctions pour assurer la bonne marche du district Abidjan Nord composé des circuits de Cocody, Adjamé et Bingerville. 22 prédicateurs ont été officiellement habillés dans leurs apparats et mis en mission.

Il s'agit, notamment, de créer un comité de recherche de fonds et de développement, d'organiser les fideles en coopératives pour des projets générateurs de revenus et soutenir la formation des prédicateurs.

A ce synode, des résolutions et recommandations ont été adoptées par 157 délégués comprenant, entre autres, 22 pasteurs, 10 catéchistes, 115 laïcs, etc, en vue de lutter contre la pauvreté.

Pour sa part, le président du synode, le Très révérend pasteur, Michel Lobo, a, dans sa prédication, exhorté les uns et les autres, à relever les défis de l'implantation de nouveaux lieux de culte, de la gestion transparente des églises locales, de l'investissement pour aider les pauvres et du réveil spirituel. Pour lui, le chrétien a une mission d'amour, d'évangélisation, de partage et de soutien aux pauvres.

Le bishop Benjamin Boni s'est félicité du fait que ses fideles s'inscrivent déjà, en plus de l'évangélisation, dans cette nouvelle vision de l'Eglise d'accompagner les pauvres. Car, dira-t-il : « Nous avons tous le devoir de lutter contre la pauvreté et d'aider les démunis à parvenir à leur autonomisation ».

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.