Burkina Faso: Transformation des mangues - Du matériel pour les unités de séchage

D'une durée de trois ans, le projet a un coût de 1 583 774 550 F CFA. Selon M. Ouattara, le projet a déjà mené, en direction des acteurs, plusieurs activités dont l'organisation des acteurs et le fonctionnement de leurs faitières, la certification des unités de transformation, les voyages d'études et les participations à des foires commerciales hors du pays.

Selon Sériba Ouattara, ce projet a pour objectif de contribuer à l'accroissement des recettes d'exportation de la mangue séchée et de noix de cajou transformée, et à l'amélioration des revenus des acteurs.

En Outre, depuis 2011, l'Unité avec le concours du gouvernement, œuvre au renforcement des capacités productives et commerciales des filières et secteurs porteurs comme le sésame, le karité, l'anacarde et la mangue.

Ce matériel a coûté environ 20 millions de F CFA. Il va permettre aux bénéficiaires de renforcer les capacités opérationnelles et d'améliorer les conditions de travail et d'hygiène dans leurs entreprises.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.