Cote d'Ivoire: Crise sociale/Stanislas Zézé - " La situation est inconfortable mais pas alarmante "

Photo: RNW

Trafic à Abidjan

Bloomfield Investment Corporation est une agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit.

Stanislas Zézé, Pdg de Bloomfield Investment Corporation, s'est prononcé sur la crise sociale marquée par la grogne dans l'armée et la grève des fonctionnaires et agents de l'État. Le dernier mouvement entamé le 9 janvier, par fraction de cinq jours à la demande des syndicalistes, est entré lundi dans sa troisième semaine. Selon lui, « la situation que la Côte d'Ivoire vit est très inconfortable, mais elle n'est pas alarmante » parce que ce genre de situation n'est pas propre au pays. Il ajoute qu'il ne s'agit « pas d'éviter des problèmes, mais de les gérer ».

Néanmoins, il comprend la crainte qui anime les populations et les appels émanant de certaines entreprises et de l'extérieur pour s'informer sur le pays. « La situation n'est pas alarmante, mais les gens s'alarment parce que nous sortons d'une situation de conflit. Donc on se demande si nous ne risquons pas d'y retourner ».

S'agissant de l'impact des deux premières semaines de grève, Stanislas Zézé indique qu'« il est trop tôt pour mesurer l'impact réel de la grève sur l'activité économique des entreprises ivoiriennes. Dans l'immédiat, nous observons et suivons les discussions et les solutions que le gouvernement propose aux syndicats et sa manière de gérer la crise ».

Le Pdg se donne quelques semaines, notamment jusqu'à fin février après le dialogue projeté par le gouvernement avec les organisations syndicales, pour mieux apprécier la situation. Ainsi, le point sera fait sur les investisseurs locaux, régionaux et internationaux.

Ce sera aussi l'occasion d'anticiper sur 2020 qui constituera une période de transition dans le développement du pays. À cet effet, Stanislas Zézé projette, à partir du 6 avril, une série d'activités dénommées « Les conférences risque pays de Bloomfield ». Ce sera l'occasion pour analyser « l'impact sur l'attractivité et le développement d'un pays ». La conférence se fera tous les six mois et concernera tous les pays de la zone Uemoa.

