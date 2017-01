Cote d'Ivoire: Présumé séquestration - "Je n'ai pas été violenté ", soutient Gnagna Zadi

« On ne m'a pas compris. On a souhaité que j'utilise mon leadership pour influencer la base. Je l'ai fait... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain parce que ça ne m'intéresse plus (... ). En fin de compte, rien n'a repris car ce n'était pas la bonne voie », a constaté le portevoix des grévistes. Il a, à cet effet, demandé au gouvernement de faire des propositions concrètes, actées par un document paraphé qui prend en compte les aspirations profondes des fonctionnaires. A savoir, un engagement ferme sur le stock des arriérés, un paiement immédiat ou échelonné et une réponse adéquate au paiement des 150 points d'indice. « Nos camarades sont prêts à accepter des modalités de paiement », a assuré Gnagna Zadi.

Gnagna Zadi, qui dit assumer sa déclaration sur les antennes de la télévision nationale dans la nuit de dimanche dernier, souhaite, par ailleurs, fermer cette parenthèse à l'origine d'incompréhensions entre ses camarades de lutte et lui. Pour lui, il est temps que les dirigeants nationaux comprennent qu'il est mieux de perdre quelques jours dans les discussions et gagner la paix pour plusieurs années.

Le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, Théodore Gnagna Zadi, a formellement démenti, le 24 janvier 2017, les « folles rumeurs » faisant état de ce que, dans la nuit du dimanche 22 janvier, il a été séquestré et brimé à la primature. « Je n'ai pas été violenté. Je suis là et en bonne santé », a tenu à rétablir le leader syndical devant des hommes de médias au siège de sa structure à Adjamé.

