Burkina Faso: Droits humains - Le réseau des parlementaires adopte une feuille de route

«Je vous exhorte à faire en sorte que les citoyens, en particulier les groupes marginalisés, défavorisés et vulnérables, aient l'opportunité d'améliorer sensiblement l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance pour un développement plus intégré au Burkina Faso», a plaidé Mme Kassé.

Le Réseau a bénéficié du soutien technique et financier du National democratic institute (NDI). Pour sa représentante-résidente au Burkina Faso, Aminata Faye Kassé, son intervention s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'Assemblée nationale avec pour objectif de renforcer les capacités du législatif et promouvoir la recevabilité et la surveillance parlementaire.

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, René Bagoro, qui a assisté à l'ouverture des travaux, ne pouvait espérer meilleure tribune pour exprimer sa joie et son soutien.

Il vise, a-t-il précisé, la prise en compte des droits humains dans l'activité parlementaire et l'instauration d'un cadre de concertation fécond entre le Parlement et les différents acteurs autour des problématiques de droits humains.

