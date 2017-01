Burkina Faso: Recettes fiscales - Les nouvelles mesures expliquées aux acteurs économiques

Elle leur permettra de bien les appliquer et de promouvoir le civisme fiscal. «Les entreprises sont des contribuables et nul n'est censé ignorer la loi.

L'autre innovation «majeure» porte sur les infractions. Celles-ci ont été définies avec des sanctions «dissuasives», dans le but de combler le manque de régime «cohérent et efficace» de répressions en matière de commande publique.

Premièrement, elle réduit les délais. Par exemple, a expliqué M. Sanou, lorsque les autorités contractantes déclenchent des procédures et reçoivent des offres, elles ont un délai de trois jours maximum pour les évaluer, les analyser et remettre les résultats à l'entité chargée du contrôle. Et de préciser que celle-ci a aussi 72 heures pour procéder aux vérifications nécessaires et publier ses résultats.

Dans son combat contre la fraude, Adama Badolo et ses «agents» entendent procéder à un «recensement fiscal progressif mais exhaustif» afin d'identifier les contribuables et de leur octroyer des cartes.

«Pour cette nouvelle année, il y a d'autres mesures qui ont été prises pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous avons aussi une disposition sur l'avis entier détenteur, les saisies des comptes en banque, l'utilisation du numéro d'identification fiscale et les multinationales», a ajouté M. Badolo.

Les mesures fiscales prises l'année écoulée sont, entre autres, la taxe foncière, le relèvement de l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties, celui sur la bière, selon le Directeur général des impôts (DGI), Adama Badolo.

L'initiative est de la Maison de l'entreprise (MEBF), en collaboration avec les services des impôts, l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) et l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux (APCEF).

La Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF) et la Direction générale des impôts (DGI) ont échangé, le mardi 24 janvier 2017, à Ouagadougou, avec les opérateurs économiques burkinabè, sur les implications fiscales de la loi de finances gestion 2017 et des nouvelles dispositions portant sur la commande publique.

