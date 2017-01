Burkina Faso: CAN 2017 - Les supporters burkinabè distingués à trois reprises

Même si l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) n'est pas fortement représenté au Gabon, le travail qu'elle abat ne passe jamais inaperçu. Au nombre de 47 plus 10 de la diaspora burkinabè de Côte d'Ivoire, l'animation orchestrée par le 12e homme burkinabè attise toujours la curiosité des spectateurs présents dans les gradins.

Par trois fois de suite, la Confédération africaine de football (CAF) à travers son partenaire « Orange » a toujours désigné un supporter burkinabè comme « fan de match ».

Cela a déjà été le cas lors de la première sortie de l'équipe nationale burkinabè face au Cameroun, le 14 janvier dernier avec Amado Soré dit « Amado jean » comme le supporter qui s'est le plus illustré durant cette rencontre.

Au second match devant le pays organisateur, le Gabon, c'est Salif Tiemtoré de la diaspora de Côte d'Ivoire qui a reçu cette fois, la distinction.

Pour prouver qu'il y a aussi de la diversité dans le genre, c'est Alice Koné qui décrochera le titre de « fan de match » lors du match qualificatif des Etalons face aux Lycaons de la Guinée Bissau, le 22 janvier dernier.

Elle s'illustrera particulièrement dans la qualité de son animation et dans son accoutrement. Ces trois distinctions sans discontinuer dans cette CAN 2017 ne fait que rehausser la tête de l'UNSE.

« C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais la délégation est composé de 250 membres. Ces membres sont tous des supporters. Il ne faut pas aussi occulter le fait que tous les burkinabè restés au pays nous accompagnent aussi à travers leurs prières et bénédictions.

Nous sommes satisfaits de ces différentes distinctions qui font de nous les meilleurs animateurs des gradins. Cela nous réconforte dans notre rôle de 12e joueurs.

Nous continuerons d'appuyer l'équipe afin qu'elle aille le plus loin possible dans cette compétition » a promis le président de l'UNSE, El Hadj Ablassé Yaméogo.

Malgré les difficultés que les supporters ont rencontrées à travers les conditions de voyage pour rallier Franceville et leur prise en charge, ils ont su surmonter ces obstacles pour pousser les Etalons à franchir l'écueil du premier tour.

« C'est la cause nationale qui nous a envoyé ici. Il ne sert à rien d'étaler nos linges sales à l'étranger. Cela pourrait déstabiliser ceux qui nous portent dans leur cœur au pays. Nous restons focaliser sur la victoire finale des Etalons et après on en reparlera » a confié Ablassé Yaméogo.

L'UNSE reste donc mobilisé et ne faibli pas dans les répétitions surtout que les Etalons se retrouvent aujourd'hui à un autre niveau de la compétition où le faux pas ne sera plus permis.

Pour arriver jusqu'au bout, l'accompagnement du 12e homme sera davantage déterminant. « Le jeu produit par l'équipe nationale burkinabè nous satisfait tous. Depuis Nelspruit en 2013, nous n'avons pas encore vu les Etalons produire un spectacle d'un tel niveau » s'est réjouis le président de l'UNSE.

Le samedi 28 janvier prochain au stade de l'Amitié Sino-gabonaise face à la Tunisie, l'ardeur et la témérité du 12e homme burkinabè à accompagner les Etalons sera encore plus décisif. Car leur participation pour le dernier carré de la compétition en dépendra. Et qui mieux que l'UNSE le sait bien ?