Mauritanie: Le pays participe à la première réunion sur l'économie et les finances dans les pays membres du forum 5+5

La ville de Paris a abrité mardi les travaux des réunions des ministres des finances des pays membres du forum 5+5 riverains du bassin de la méditerranée avec la participation du ministre de l'économie et des finances, M. Moctar Ould Djay aux côtés de ses homologues de la France, d'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de Malte, de la Tunisie, du Maroc et l'Algérie.

La rencontre porte sur la conception d'un cadre efficace dans le domaine de la transparence financière et la coopération dans le domaine pénal.

Le forum 5+5 des pays riverains du bassin de la méditerranée s'intéresse aux questions liées au partenariat économique, au développement et la sécurité dans la zone, en plus des moyens de développer les relations culturelle et sociales ainsi les échanges scientifique et technologiques entre les pays membres.

La rencontre a été soldée par l'adoption d'une déclaration par les participants.